Denunciaron a un influencer por cazar aves protegidas: publicó las fotos en redes sociales

Un influencer fue denunciado penalmente, acusado de cazar decenas de aves en zonas protegidas en la provincia de Santa Fe. Publicó las imágenes de los animales en sus redes sociales durante varios meses.

El acusado fue identificado como Milton Fabricio Espeche, de 40 años, quien habría llevado a cabo esta actividad ilegal en la costa este de la Laguna Setúbal.

Las imágenes que publicaba en sus redes sociales.

La denuncia fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe que acusó a Espeche de cometer varias infracciones a la Ley Provincial Nº 4.830 de Protección de Fauna, como la caza de especies prohibidas, caza sin habilitación correspondiente, caza en departamentos y zonas no autorizadas, utilización de procedimientos y artes antideportivas e incumplimiento severo de cupos y vedas estacionales.

Desde el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) indicaron que pusieron a disposición el material que recolectaron sobre el accionar de Espeche en las inmediaciones de la laguna.

La organización identificó más de 10 especies de patos y especies acuáticas que fueron cazadas por el influencer, entre las que destacan el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado.

También fueron mencionadas otras que están protegidas a nivel provincial y nacional como el pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara, pato de collar y pato crestudo.

El cazador publicó durante meses las imágenes de las especies que cazaba.

"Por la gravedad de los hechos y la acumulación de faltas, la autoridad ambiental provincial impulsó la aplicación de la multa máxima contemplada por la normativa, sumada a la causa penal correspondiente en la Justicia", celebraron desde Ceydas.

La multa máxima por acumulación de faltas graves contra la fauna protegida en la provincia de Santa Fe ronda los $3,5 millones, mientras que la sanción penal puede alcanzar los 3 años de prisión efectiva.

El antecedente judicial sobre el acusado

La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de Espeche Milton Fabricio el pasado 28 de julio de 2025, tras una solicitud que había llevado a cabo el influencer. Así lo dispuso el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial Nº 1 en lo Civil y Comercial de la Quinta Nominación de la ciudad de Santa Fe.

Milton Fabricio Espeche, el influencer acusado, solicitó su propia quiebra.

En el documento público se marcaba el 18/09/2025 como fecha límite para que los acreedores puedan presentar las solicitudes de verificación de créditos; el 17/10/2025 la fecha en la que se puedan efectuar las impugnaciones a los créditos y el 3/3/2026 la fecha que debía presentarse el Informe General.