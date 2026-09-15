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Martes, 15 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DECISIÓN

Deportaron a un peruano que estaba detenido en Buenos Aires por quitarse la tobillera electrónica

Un ciudadano peruano que estaba detenido por tenencia de estupefacientes será expulsado del país luego de quitarse la tobillera electrónica que debía utilizar por este delito.

SGorostiaga
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Un ciudadano peruano que se encontraba detenido por tenencia simple de estupefacientes será deportado de Argentina luego de quitarse la tobillera electrónica con la que cumplía prisión domiciliaria.

El imputado deberá cumplir una pena de prisión efectiva por el plazo de 45 días y luego será expulsado del país, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La drástica medida fue tomada luego de que las autoridades descubrieran que el hombre se había quitado el aparato de geolocalización que debía utilizar por este delito y porque se encontraba en una situación migratoria irregular.

Otra de las sanciones que aplicarán contra el imputado, que fue detenido en el barrio porteño de Chacarita, será la prohibición de reingresar a territorio nacional con carácter permanente emitida por la Dirección Nacional de Migraciones.

Las imposiciones contra este ciudadano peruano fueron ordenadas por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 30, a cargo de Juan José Cavallari, tras una investigación de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.


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