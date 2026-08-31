Suspendieron el desalojo de la sinagoga en Flores: el operativo había comenzado por un conflicto entre dos grupos de fieles

La Policía de la Ciudad intervino este lunes en una sinagoga ubicada en Helguera al 270, en Flores, por una disputa judicial entre dos grupos de fieles por la posesión del templo. Tras varias horas de operativo, la Justicia decidió suspender el desalojo.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del Dr. Camilo Jorge Almeida Pons, en el marco del expediente 65521/2026.

El operativo inició después de una resolución judicial que otorgó la posesión del templo a uno de los grupos que disputa el inmueble. El otro sector se quedó dentro de la sinagoga y no quiso dejar el lugar, por lo que la Policía intervino para hacer cumplir la orden.

En las primeras horas del día, un oficial de Justicia llegó hasta el lugar y logró comunicarse con las personas que permanecían en el interior. Ambas partes acordaron otorgarles "un tiempo prudencial" a los aproximadamente 30 fieles para que terminaran sus rezos antes de avanzar con el desalojo.

Desde la Policía de la Ciudad indicaron que el objetivo era cumplir con la orden judicial y, al mismo tiempo, respetar las prácticas religiosas para evitar cualquier tipo de incidente.

La Policía de la Ciudad lleva adelante un operativo de desalojo de una sinagoga en Flores (Imagen: Noticias Argentinas).

Si bien el acuerdo se alcanzó durante las primeras horas de la mañana, pasadas las 11 los fieles todavía permanecían dentro del templo con un rabino. La situación mantuvo expectantes a los efectivos policiales que estaban en el lugar y a los vecinos de la zona.

En la zona hubo cuatro patrulleros y la calle donde se ubica la sinagoga estuvo cerrada. Desde la Policía habían confirmado que, si los fieles no abandonaban el edificio, iban a "avanzar con el desalojo". Finalmente el operativo se suspendió.

El procedimiento se inició a raíz de la intención del propietario de vender el inmueble, una decisión que fue rechazada por los fieles. Sin embargo, tras conocerse la suspensión del desalojo, uno de los representantes que permanecía dentro del templo aseguró que el dueño habría cambiado de opinión.

Así se vivió el operativo de desalojo desde adentro





" Somos los titulares y dueños", dijo el presidente del templo



En medio del operativo, un hombre que se presentó ante la prensa como presidente del templo aseguró que es descendiente de quienes compraron el inmueble y sostuvo que la venta se realizó de manera ilegal.

"Mis abuelos y mis padres fueron los compradores (del inmueble). Es un templo de 70 años que fue comprado y está escrito en Los 10 Mandamientos que un templo nunca se puede demoler o vender, que queda para la historia y acá hay 70 años", afirmó.

El hombre contó que hace cinco meses les "tiraron la información" de que debían abandonar el lugar, pero insistió en que ellos son "los titulares y dueños". También señaló que dentro del edificio estaban "los hijos y los nietos" de quienes son los propietarios legítimos.

"Me fui a una inmobiliaria y me dijeron que fueron con un título de propiedad adulterado y que se había vendido la propiedad. Está todo en AMIA, nos vamos a quedar toda la vida y el lugar va a quedar para nuestros nietos y bisnietos. De ninguna manera lo vamos a entregar", relató sobre una supuesta irregularidad en la operación.

Además, sostuvo que los presuntos compradores buscarían "ampliar la galería" ubicada junto al templo, por lo que, según su versión, la operación tendría fines comerciales.

La situación sigue bajo la supervisión del Oficial de Justicia, que coordina el procedimiento y los pasos a seguir de acuerdo con la orden del juzgado y los acuerdos alcanzados entre las partes.

El operativo se desarrolló sin enfrentamientos ni hechos de violencia. Aunque las 11 de la mañana habían sido fijadas como horario límite para avanzar con el desalojo, finalmente la medida fue suspendida y no llegó a concretarse.

Qué dice el Gobierno porteño

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicaron que el intento de desalojo se realizó en el marco de un juicio civil por la disputa entre dos grupos de fieles por la posesión del inmueble.

"Mientras un grupo acaba de obtener un resultado a favor en la causa judicial para recuperar el inmueble, el otro no lo quiere desocupar. La Ciudad actúa en función de lo que decida el oficial de Justicia", señalaron fuentes del Gobierno porteño.

El conflicto está relacionado con la venta de una parte de la propiedad, una operación que fue cuestionada por el grupo que actualmente está al frente de la sinagoga. A partir de la resolución judicial, se ordenó que el inmueble sea desocupado.

El hombre que se presentó como descendiente de los compradores originales sostuvo que sus abuelos adquirieron la propiedad hace 70 años y que desde entonces funciona como templo. Denunció una presunta maniobra para darle un uso comercial a parte del edificio.

"Un templo no se puede vender, no se puede tirar abajo, está Dios con nosotros. Hace cinco meses nos dijeron que nos tenemos que ir. Estuve averiguando y en una inmobiliaria me dijeron que se vendió con un título adulterado. El título original está en AMIA", dijo.