Desaparición de Axel González: piden informes por un cuerpo hallado en el río Paraná

El hallazgo de un cuerpo en el río Paraná a la altura de la provincia de Misiones, que aún no pudo ser identificado, generó expectativas en la búsqueda de Axel González, el joven chaqueño que fue visto por última vez el 17 de mayo.

Los investigadores solicitaron un informe sobre la autopsia realizada sobre el cuerpo, el sexo, la edad aproximada, la contextura física, el estado de conservación y el tiempo estimado de muerte, para saber si existen puntos en común con González.

El cadáver fue hallado el 3 de julio en la localidad misionera de Colonia Victoria, a la altura del kilómetro 1818 del río, en cercanías de Puerto Tuyá, cuando se llevaba a cabo un patrullaje de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Según trascendió, dentro de la documentación que se incorporó a la causa no se establece que el cuerpo pertenezca al joven chaqueño, ni hace referencia a posibles coincidencias genéticas o físicas.

González fue visto por última vez el 17 de mayo en la localidad de Fontana, provincia de Chaco, cuando estaba yendo a visitar a su novia, y las autoridades anunciaron una recompensa de 10 millones de pesos para las personas que puedan aportar datos valiosos para dar con su paradero.

La búsqueda de Axel González

Desde el Equipo Fiscal N° 14 de la ciudad de Resistencia, a cargo de la fiscal Julieta Arolfo, exigieron una serie de relevamientos al Registro Civil en el que expongan la cantidad de muertes de personas que figuran como NN o con identidad desconocida desde el 17 de mayo.

El joven lleva cuatro meses desaparecido en la provincia de Chaco.

En la misma línea, solicitaron información a hospitales, centros de internación, establecimientos de salud mental y servicios de emergencia que pudieran haber alojado o asistido a personas que no fueron identificadas.

Otra de las líneas que se manejan es que se haya trasladado a otra provincia, por lo que se comunicaron con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con el objetivo de saber si alguna empresa registró la compra de pasajes a nombre de González desde el 16 de mayo.



