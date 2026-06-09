Desaparición de Luciana en Córdoba: "Su celular se apagó"

Mientras sigue adelante el operativo de búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón (15), la adolescente que fue vista por última vez el lunes al mediodía en la localidad cordobesa de Colonia Caroya, el abogado de la familia sostuvo que la joven "salió del colegio y su celular se apagó".

El letrado, Luis Gutiérrez, remarcó que desde ese momento no se logró reconstruir su paradero. Por otra parte, se investiga si se desactivaron las redes sociales de la chica y si quitaron el chip del teléfono de la joven.

El abogado informó que las novedades son pocas hasta el momento y que la familia de Luciana atraviesa horas de angustia: "Todos estamos preocupados y no queremos que siga esto, la familia está triste". Y agregó: "No pensamos que se haya ido por algún conflicto familiar".

"No se trató de una travesura conociendo el entorno, la nena es muy buena, no creemos que se haya ido por algo", subrayó el letrado.

Según los primeros datos de la investigación, este lunes Luciana asistió con normalidad a clases y fue vista por última vez por sus compañeros al momento de retirarse. "Habitualmente la pasaba a buscar su mamá", indicó Gutiérrez que aclaró que es algo que está bajo análisis.

El rol de las cámaras de seguridad





Los investigadores buscan determinar si la mujer estuvo en la puerta del colegio ese día. Además, se están revisando distintas cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de la adolescente tras la salida.

"El caso tiene varias líneas de investigación. Se está haciendo un peinado en distintas zonas y todo está bajo secreto de sumario", explicó el abogado quien destacó que el fiscal de la causa mantiene contacto permanente con la familia y con la representación legal.

Alerta Sofía





Por otra parte, el Ministerio de Seguridad activó el "Alerta Sofía", que es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en "Alto Riesgo Inminente", mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera.

Operativo en varios sitios





Mientras tanto, continúa el despliegue de operativos en distintos puntos, en un trabajo que se llevó adelante "de manera rápida y eficiente", según el abogado.

El operativo incluye 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero, que realizan rastrillajes en distintos sectores de la zona y áreas cercanas en Córdoba. Los procedimientos se desarrollan bajo la coordinación del fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la investigación.

Con relación a este tema, hasta el momento se sabe que el celular de la joven está apagado, pero una versión que no fue confirmada aún es que el chip del aparato habría sido sacado y desactivaron las redes sociales de la joven.

Se activó la Alerta Sofía en el país (Ministerio de Seguridad).

El mismo es supervisado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y coordinado por el Monti. Las tareas incluyen el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para determinar qué ocurrió tras la salida de la adolescente del colegio.

Además, la Policía difundió las características físicas de Luciana para facilitar su identificación, que tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo negro y una altura aproximada de 1,60 metros. Al momento de ser vista por última vez vestía jeans azules, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Teléfonos útiles para dar con la joven





Por otra parte, la imagen de la joven fue distribuida entre las distintas fuerzas de seguridad y difundida a través de canales oficiales para ampliar la búsqueda. Tanto el Ministerio de Seguridad como la Policía de Córdoba solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizar a la adolescente.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse con la Comisaría de Colonia Caroya al teléfono 351-3951364, llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

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