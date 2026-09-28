Desaparición de Maira Cabrera: imputaron a su ex pareja por homicidio

La investigación por la desaparición de Maira Romina Cabrera, una joven de 27 años de Catamarca, tuvo un giro en las últimas horas con la detención e imputación de su ex pareja, Eduardo del Jesús Cejas, de 36 años. Quedó acusado de amenazas simples y homicidio calificado por mediar una relación de pareja, en concurso real y en calidad de autor.

Según la hipótesis que evalúa la Fiscalía, Cejas habría asesinado a Maira durante la noche del 10 de agosto en una vivienda de Telaritos, donde también residía el acusado. Después habría trasladado y ocultado el cuerpo en un lugar que todavía no pudo ser determinado.

La última vez que Maira fue vista fue ese mismo 10 de agosto. De acuerdo con la denuncia realizada por su madre, la joven había avisado que iba a encontrarse con Cejas, padre de su hija. Salió de su casa con el celular y la ropa que llevaba puesta, con la intención de regresar horas más tarde pero nunca volvió.

Las pruebas que complican al acusado

La denuncia formal por la desaparición fue presentada el 14 de agosto por Lourdes Cabrera, hermana de Maira, en el destacamento policial de Casa de Piedra, departamento La Paz. Desde entonces, la investigación incorporó testimonios, allanamientos, rastrillajes, informes telefónicos y financieros y pericias sobre distintos dispositivos secuestrados.

Uno de los episodios que analiza la Fiscalía ocurrió el 7 de agosto, tres días antes de la desaparición. Según la acusación, Cejas habría amenazado a Maira durante una discusión en una vivienda de Telaritos. Una hermana de la joven habría escuchado aquella escena.

Durante los últimos procedimientos también se realizaron cinco allanamientos: cuatro en domicilios de Telaritos y uno en Valle Viejo. En la casa de Cejas, los peritos utilizaron un reactivo basado en luminol para detectar posibles rastros de sangre que no fueran visibles a simple vista, incluso después de eventuales tareas de limpieza.

A partir de ese operativo, los especialistas levantaron varias muestras que serán analizadas en el Laboratorio Satélite Forense. El objetivo es determinar si los rastros corresponden a sangre humana y establecer si tienen alguna relación con la desaparición de Maira.

Cejas se negó a declarar y continúa la búsqueda

Durante la indagatoria, Cejas se negó a declarar. El fiscal de Instrucción N° 9 del Distrito Sur, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, interviene en la causa junto con la fiscal Jorgelina Sobh.

Previamente, Cejas había sido liberado en una causa por supuestas lesiones leves y desobediencia judicial. Sin embargo, volvió a ser detenido por su presunta vinculación con la desaparición de Maira. También está involucrado en otro expediente iniciado luego de que golpeara a un policía durante su detención provisoria, al comienzo de la búsqueda.

La Fiscalía prevé solicitar una audiencia de control de detención para definir que Cejas permanezca privado de su libertad mientras avanza la investigación. Los investigadores todavía no encontraron a Maira y continúan con distintas medidas para determinar qué ocurrió y localizarla.

Ante cualquier información sobre el paradero de Maira las autoridades solicitaron comunicarse con la línea 134.