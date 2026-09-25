Desbarataron a una banda de dealers: vendía cocaína y tenía plantación de marihuana

Nueve personas fueron detenidas acusadas de integrar una banda de dealers que se dedicaba a vender cocaína y que además manejaba una plantación de marihuana. Los pesquisas policiales realizaron los procedimientos en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son siete hombres (dos de ellos de 26 años y los otros de 47, 42, 28, 22 y 18), y dos mujeres (de 39 y de 37).

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Según indicaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos del Departamento Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en base a las directivas impartidas por Raúl Germán Martínez, fiscal de la Unidad Funcional N° 16 -temática de drogas- de los tribunales locales.

Tres allanamientos

Las autoridades llevaron a cabo un total de tres allanamientos, oportunidad en la que consiguieron incautar 198 dosis de cocaína, 9 tubitos que tenían este mismo estupefaciente, cuatro bolsas con piedras de esa sustancia, 177 plantas de marihuana, (con un peso total de 7,225 kilogramos), seis frascos con cogollos de cannabis sativa, equipamientos para cultivo indoor (luces LED, generadores de ozono, filtros de carbono, sistemas de hidroponía para cultivar vegetales sin depender de tierra y diversos insumos), dos pistolas (una Bersa Thunder nueve milímetros y otra Taurus 3.57 con la numeración limada), un scooter Motomel (robado el 26 de abril), una motocicleta Honda, un Jeep Patriot, un Honda Fit, un VW Suran, un Ford Fiesta, 1.814.000 pesos y tres mil dólares.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", el magistrado Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N° 5 perteneciente a la jurisdicción.

Por F.V.

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