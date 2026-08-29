Desbarataron a banda de estafadores que vendía autos "mellizos": eran ofrecidos en las redes sociales

Las autoridades lograron desbaratar una banda delictiva de estafadores, la cual vendía autos "mellizos", que eran ofrecidos en las redes sociales y que actuaba en el oeste del Conurbano bonaerense, oportunidad en la que detuvieron a un hombre e identificaron a otras cuatro personas en el expediente.

Voceros judiciales revelaron que el apresado es un individuo de 37 años; mientras que los demás sospechosos resultan ser tres mujeres, de 28, 27 y 36, y un sujeto, de 31.

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Según agregaron los informantes, los mencionados procedimientos estuvieron a cargo de los servidores públicos del Departamento Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en base a las directivas impartidas por el doctor Juan Marcelo Diomede, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 de los tribunales locales.

Trascendió que los uniformados consiguieron incautar un VW Suran azul con el dominio finalizado en HX y robado el 18 de junio en la zona oeste del conurbano, una pistola GMC 22 largo, ocho municiones de ese calibre y aparatos de telefonía celular.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que las tareas investigativas comenzaron el 24 de agosto y a raíz de una denuncia radicada por un hombre, de 50 años, quien sostuvo que, dos días antes, pagó 4.000.000 de pesos y efectuó dos transferencias por 5.000.000 de pesos, al haber comprado el VW Suran, que se ofertaba en la red social Facebook.

Posteriormente, el damnificado comprobó que el rodado era "mellizo", estableciéndose que había padecido una maniobra defraudatoria.

Organización de estafadores

Al respecto, los delincuentes integraban una organización dedicada a la venta ilegal de vehículos "mellizos" al utilizar diferentes cuentas para la recepción y posterior transferencia del dinero conseguido en las estafas.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Encubrimiento agravado por el ánimo de lucro en concurso real con estafa y tenencia de arma de fuego de uso civil", el Juzgado de Garantías N° 4 perteneciente a la jurisdicción.

Por F.V.

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