Desbarataron a la banda que asaltó a un abogado en San Isidro: quiénes son los detenidos y cuál fue el error que los hizo caer

Un hombre y dos mujeres fueron detenidos este martes acusados de integrar una banda que realizó una brutal entradera contra una pareja de jubilados en San Isidro el domingo por la madrugada.

Los aprehendidos fueron identificados como Brian Agustín Brítez, de 24 años, domiciliado en Don Torcuato, que contaba con un extenso prontuario delictivo; Katherine y Tamara Lovaiza, oriundas de Maquinista Savio y José C. Paz. Los investigadores determinaron que Tamara y Brian tienen un vínculo afectivo.

Junto con otro cómplice, que aún no fue identificado, los acusados habrían ingresado armados al domicilio del reconocido abogado Guillermo Cabanellas, que sufrió una brutal golpiza mientras inmovilizaban a su mujer y le sustrajeron aproximadamente 4.800 dólares, alhajas, teléfonos celulares, computadoras portátiles, prendas de vestir y carteras.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento de la fuga de los delincuentes a bordo de un Volkswagen Bora, que había sido identificado en otro video rumbo a la casa del abogado y fue hallado en uno de los allanamientos. Además, algunos errores de los integrantes fueron claves para poder dar con la banda.

Quiénes son los detenidos por el robo al abogado de San Isidro

Britez es un exempleado de una empresa de limpieza de edificios de Tigre, que contaba con un pedido de captura vigente por una causa de robo a mano armada que había ocurrido este año. Sin embargo, tenía antecedentes desde 2019, cuando era menor de edad y había sido alojado en la Unidad N.° 47 de San Martín durante 2025.

Katerine Lovaiza, de 25 años, no cuenta con antecedentes penales, por lo que podría recuperar la libertad en las próximas horas; sin embargo, estaría acusada de encubrimiento; además, los investigadores apuntan a ella como la mujer que recibió las transferencias que habían obligado a realizar a las víctimas.

Los allanamientos que permitieron la detuvieron de tres integrantes de la banda.

Por su parte, Tamara Lovaiza, de 22 años, es una de las acusadas como partícipe necesaria en la logística del robo en modalidad entradera y está acusada de haber utilizado las tarjetas de crédito de sus víctimas para pagar sus consumos en una cafetería en la zona de Pilar. Al momento de su detención, se había teñido el pelo de rubio.

Los tres detenidos afrontan una causa en su contra, por el delito de robo triplemente agravado y serán indagados en horas del mediodía por disposición de la fiscal Carolina Asprella.