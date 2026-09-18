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Viernes, 18 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
CINCO DETENIDOS

Desbarataron banda de dealers liderada por presos desde una cárcel

Se realizaron once allanamientos en el sur y en el norte del Gran Buenos Aires, en los que se detuvo a cinco personas y se identificó a dos reclusos que encabezaban la organización, dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Dos presos fueron sindicados como líderes de una banda de dealers que vendía cocaína y marihuana. Los pesquisas policiales allanaron una cárcel y además detuvieron a cinco personas, como saldo de once requisas llevadas a cabo entre el miércoles y el jueves en el sur y en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los funcionarios revisaron las celdas N° 18 y 19 de la Unidad Penitenciaria N° 31, situada en el kilómetro 15,500 de la ruta provincial 53, donde individualizaron a los reclusos, de 31 y de 27 años.

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Según agregaron los informantes, en poder de los presos fueron incautadas 198 dosis de cocaína, tres facas, 210 paquetes de cigarrillos y ocho aparatos de telefonía celular.

Los detenidos

Los otros implicados son cuatro sujetos de nacionalidad paraguaya (dos de ellos de 47 años y los restantes de 49 y de 34), y una mujer, de 46, a quienes les secuestraron 114 dosis de cocaína, otras 404 de marihuana y dos teléfonos celulares.

Estas diligencias fueron realizadas por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por Roxana Karina Giménez, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 9 -temática de Delitos Carcelarios- perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Infracción a la ley N° 23.737)".

Por F.V.

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