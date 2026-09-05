Desbarataron banda de falsos policías que simulaban allanamientos para hacer entraderas

Dos individuos y una mujer fueron detenidos por los pesquisas al estar sindicados de ser integrantes de una banda de falsos policías. Los malvivientes, que resultaron apresados en el oeste del Conurbano bonaerense, fingían allanamientos para de tal manera llevar a cabo entraderas en viviendas.

Voceros judiciales revelaron que los capturados en el expediente son dos sujetos de 35 y de 48 años, y una mujer de 34.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) lomense.

Lo incautado en las requisas

Trascendió que, en las requisas, los uniformados consiguieron incautar una pistola Bersa Thunder (robada en Venado Tuerto), una pistola Heckler y Koch 40 (sustraída el 22 de abril de 2016 en el norte del Gran Buenos Aires), dos cargadores, un total de 41 municiones, una sobaquera, un Citroën C4 Cactus blanco con el dominio finalizado en ET (utilizado por los delincuentes para fugar tras perpetrar los asaltos), indumentaria y distintivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) y de la Policía de la Ciudad, varias prendas de vestir, pasamontañas, dos morrales, un botinero, diferentes herramientas y tres aparatos de telefonía celular.

Lo que indica el sumario

Consta en el sumario que las tareas investigativas comenzaron a raíz de un hecho que se produjo el 1 de septiembre, cuando dos marginales armados y disfrazados como policías (uno de ellos con el rostro cubierto) trataron de ingresar, por la fuerza y con fines de robo, a una finca situada en Tarulli al 1500, casi en el cruce con Subteniente González, en el sur del conurbano, donde se hallaba una joven, de 31 años.

Estos hampones le aseguraron a la víctima que tenían que efectuar un allanamiento en el domicilio, aunque resolvieron escapar porque la damnificada les expresó que pensaba alertar de la situación al número telefónico de emergencias 911.

Antecedentes delictivos

A su vez, se alcanzó a certificar que los hombres aprehendidos tienen antecedentes delictivos y que el mayor de ellos estuvo alojado en la cárcel de Gorina.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado en modalidad entradera", la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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