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Viernes, 11 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DETENIDOS

Desbarataron banda de ladrones que desvalijaba a jubilados en sus viviendas

Los procedimientos se realizaron en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde se logró detener a tres sospechosos. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Dos hombres y una mujer fueron detenidos en las últimas horas acusados de integrar una banda delictiva dedicada a desvalijar a jubilados en sus viviendas. Los procedimientos se realizaron en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son dos individuos, de 21 y de 42 años, y una mujer, de 47.

Allanamientos

Según indicaron los informantes, los implicados resultaron aprehendidos como saldo de dos allanamientos efectuados en viviendas situadas en Cardenal Copello al 2100, en el cruce con Teniente General Lonardi, y en la esquina de Ada Elflein y Luis de Flores.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría quinta del distrito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 1 de la zona.

En las requisas, los uniformados consiguieron incautar una campera, un pantalón, dos pares de zapatillas, una gorra y cinco aparatos de telefonía celular.

Consta en el expediente que las tareas investigativas comenzaron el 30 de julio cuando malvivientes robaron a una jubilada de 76 años.

Intervino en dicha causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo triplemente agravado por su comisión mediante efracción, escalamiento y mediante la participación de tres o más personas", el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

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