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Sábado, 15 de agosto de 2026

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Desbarataron banda dedicada a perpetrar entraderas contra jubilados

Los procedimientos se realizaron en la zona norte del Gran Buenos Aires. Hay tres detenidos.

Fernando Vázquez
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Dos hombres y una mujer fueron detenidos en las últimas horas acusados de perpetrar entraderas en perjuicio de jubilados. Los procedimientos se efectuaron en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son dos sujetos, de 19 años, y una joven, de 18.

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Según agregaron los informantes, los sospechosos resultaron capturados por los servidores públicos de la comisaría octava del distrito y luego de haberse realizado tres allanamientos.

Gracias a las requisas, los uniformados consiguieron incautar las prendas de vestir que los malvivientes utilizaban para perpetrar los ilícitos, diferentes herramientas y aparatos de telefonía celular.

La investigación

Consta en el expediente que las mencionadas diligencias investigativas comenzaron a raíz de un asalto padecido por un jubilado, de 75 años, el 12 de agosto, en su vivienda, situada en la calle Miguel Cané al 2100, casi en el cruce con Los Fortines.

Los investigadores de la seccional certificaron que dos de los marginales amenazaron al septuagenario mediante cuchillos, en momentos en los que descansaba en el domicilio, oportunidad en la que le sustrajeron diversos objetos de valor.

Preventivamente la causa penal se mantiene caratulada "Robo agravado por el uso de arma impropia y por escalamiento (en modalidad de entradera)".

Por F.V.

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