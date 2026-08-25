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Martes, 25 de agosto de 2026

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LADRONES

Desbarataron una banda delictiva dedicada al robo de motocicletas

El procedimiento se realizó en la zona norte del Gran Buenos Aires y concluyó con tres detenidos. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Dos individuos y una mujer fueron detenidos por los pesquisas policiales al estar sindicados de ser integrantes de una banda delictiva que se dedicaba al robo de motocicletas, en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son dos sujetos, de 30 y de 26 años, y una joven, de 30.

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Según agregaron los informantes, los sospechados resultaron capturados días pasados como saldo de un allanamiento efectuado en una finca situada en El Hornero al 2300, casi en el cruce con El Ceibo, en el Barrio Amancay.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y de la comisaría cuarta del distrito, y de la D.D.I. de la zona, en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de los tribunales locales.

Policías requisaron la vivienda

Al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar una moto Honda con el dominio finalizado MGJ y sustraída momentos antes, otros dos motovehículos de 125c, y dos motocicletas Corven de 125cc.

Consta en el expediente que las tareas investigativas comenzaron a raíz de un asalto que se produjo en el cruce de Independencia y avenida Constitución (la ruta provincial 26), y padecido por un hombre, de 56 años, a quien dos hampones armados despojaron de la motocicleta Honda que luego fue recuperada por los policías en el operativo.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado", el Juzgado de Garantías N° 4 de la jurisdicción.

Por F.V.

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