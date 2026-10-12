Desbarataron un "laboratorio" clandestino de desbloqueo de celulares en Saavedra

Un laboratorio ilegal dedicado al desbloqueo de celulares fue desbaratado durante un allanamiento en una vivienda del barrio porteño de Saavedra. En el lugar, la Policía de la Ciudad secuestró más de 130 dispositivos y componentes informáticos que eran utilizados para realizar procedimientos conocidos como "bypass" o "salto de iCloud".

La investigación inició a partir de tareas de ciberprevención realizadas por personal de la División Delitos Tecnológicos Complejos. Durante las recorridas, los efectivos detectaron una publicación en una plataforma digital que ofrecía servicios para eludir el bloqueo de activación de teléfonos celulares.

La actividad investigada podría constituir una infracción a la Ley 25.891, que regula la comercialización de servicios y equipos de comunicaciones móviles.

A partir de esto, los investigadores realizaron trabajos de campo y analizaron los registros aportados por la plataforma digital. Con la intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, a cargo de Gerardo Pollicita, el Juzgado Federal N.º 5, encabezado por María Eugenia Capuchetti, ordenó el allanamiento.

Durante el procedimiento, los oficiales encontraron 61 celulares y 75 partes de equipos informáticos. También incautaron una herramienta de desbloqueo conocida como Sigma, pendrives, discos externos y cuatro notebooks.

Por último, el operativo se llevó a cabo en una casa, donde funcionaba el taller investigado. Tras el secuestro de los elementos, el responsable del lugar quedó a disposición del juzgado interviniente, mientras continúa el proceso judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.