Desbarataron una banda acusada de cometer una brutal entradera

Efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvieron en las últimas horas a dos hombres acusados de integrar una banda que cometió una brutal entradera en la zona sur del conurbano bonaerense. Hay un sospechoso prófugo.

El asalto ocurrió el 21 de enero, alrededor de las 7.30 de la mañana, cuando tres ladrones armados entraron a una vivienda luego de forzar la puerta de ingreso y sorprendieron al propietario, un hombre de 50 años, al que redujeron a golpes y maniataron. Luego, los delincuentes recorrieron la casa y escaparon con dinero en efectivo y joyas.

La investigación

El robo quedó registrado por una cámara de seguridad de la casa lo que sumado a las grabaciones obtenidas por el Centro de Monitoreo del distrito, permitieron identificar a los sospechosos. Durante el análisis de las filmaciones los investigadores detectaron que uno de los asaltantes llevaba puestas unas zapatillas negras y blancas de diseño llamativo. Ese detalle permitió relacionar a uno de los detenidos con el asalto.

Los pesquisas también realizaron un análisis de comunicaciones telefónicas y pudieron rastrear los dos vehículos que la banda habría utilizado para escapar.

En este marco, la Justicia ordenó cuatro allanamientos que se llevaron a cabo en distintos puntos del Gran Buenos Aires. En los procedimientos fueron detenidos Eduardo Oscar Martínez, de 49 años, y Christian Ramón Sandoval, de 36, acusados de "robo agravado por el ingreso en finca con moradores".

En los allanamientos, los investigadores también secuestraron elementos vinculados a la causa como una moneda de colección que pertenecería a la víctima, dos celulares, guantes negros, prendas de vestir y el par de zapatillas captado por las cámaras de seguridad.

La Justicia sigue con la búsqueda del tercer integrante de la banda, que ya fue identificado, mientras intenta determinar si los acusados participaron en otros robos similares ocurridos en la zona.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de los tribunales de la jurisdicción, encabezada por el fiscal Mariano Zitto, quien trabajó junto a personal de la DDI local.