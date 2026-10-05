Desbarataron una banda narco familiar: detuvieron a padre, dos hijos y un amigo

Una investigación que se extendió durante dos meses permitió desbaratar una banda familiar de narcotraficantes en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. En el operativo fueron detenidas cuatro personas y se incautaron más de mil dosis de droga.

La banda estaba integrada por un padre, sus dos hijos y un amigo de la familia, que fueron arrestados durante un allanamiento en una vivienda situada sobre la calle Montevideo al 1200 en el barrio Alberdi. El operativo estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y se realizó bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal.

En el procedimiento los efectivos policiales secuestraron 1.012 dosis de cocaína y 211 de marihuana, además de dinero en efectivo y una balanza digital. Todo quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto.

La investigación

Según reveló la investigación, el padre, que cuenta con antecedentes penales, utilizaba a sus hijos para concretar la venta de la droga. El hijo mayor y su amigo se encargaban de comercializar las sustancias desde la casa, mientras que el hijo menor repartía los estupefacientes a domicilio.

La investigación se inició tras el llamado de un vecino que se comunicó al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), lo que permitió a la Justicia abrir el expediente.

Tras el operativo, la fiscalía ordenó que todos los involucrados queden detenidos acusados de infringir la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.