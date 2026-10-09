Desbarataron una banda que enviaba droga a las cárceles con drones: secuestraron miles de dosis y armas

Una organización criminal que utilizaba drones para ingresar drogas a las cárceles de Córdoba fue desarticulada tras cuatro meses de investigación.

El procedimiento estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó nueve allanamientos en distintos barrios de la capital provincial y detuvo a siete personas.

Entre los elementos incautados encontraron cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y varios dispositivos tecnológicos utilizados para los envíos al pnal.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó nueve procedimientos tras cuatro meses de investigación y logró detener a siete sospechosos.

¿Cómo cayó la banda que ingresaba droga a las cárceles con drones?

La investigación permitió establecer que los sospechosos habrían desarrollado una modalidad para trasladar estupefacientes por vía aérea y evitar los controles de seguridad de los establecimientos penitenciarios.

El operativo comenzó sobre la avenida Vélez Sarsfield al 5000, donde los efectivos interceptaron un automóvil en el que viajaban cinco hombres mayores de edad.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron 1.930 dosis de cocaína, 651 de marihuana y un dron equipado con seis baterías, además de dinero en efectivo.

La organización criminal utilizaba dispositivos aéreos para transportar estupefacientes y evadir los controles de seguridad de las cárceles.

Según los investigadores, los sospechosos se dirigían hacia el complejo penitenciario de Bouwer, donde presuntamente planeaban introducir las sustancias mediante el dispositivo aéreo.

Ante esta situación, los cinco ocupantes quedaron detenidos y el vehículo fue secuestrado. La intervención permitió avanzar con otros procedimientos para identificar a los restantes integrantes de la organización.

Pocas horas después, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó nueve allanamientos en distintos sectores de Córdoba capital.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en los barrios Alto Alberdi, Parque República, Villa Páez, Villa Siburu, Villa Urquiza, Parque de la Vega y Villa La Tela.

Además de las sustancias ilícitas, los investigadores encontraron armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos y equipos tecnológicos vinculados con la causa.

Durante los registros, los investigadores incautaron otras 2.505 dosis de cocaína y 2.242 de marihuana. Sumadas a las sustancias encontradas inicialmente, el operativo permitió secuestrar un total de 7.328 dosis.

Además, encontraron 4.212.500 pesos y 1.330 dólares, dos automóviles, una motocicleta, una pistola calibre 9 milímetros y 39 cartuchos de distintos calibres.

Entre los elementos tecnológicos también secuestraron 20 baterías, 11 cargadores y cuatro controles para drones, que serán analizados como parte de la investigación.

Durante los operativos, los efectivos incautaron miles de dosis de cocaína y marihuana que presuntamente estaban destinadas a su comercialización.

Como resultado de los procedimientos, siete personas quedaron detenidas: cinco hombres y dos mujeres. Según informaron fuentes vinculadas con la investigación, algunos de los sospechosos registraban antecedentes por delitos contra la propiedad.

Por disposición de la fiscalía interviniente, fueron trasladados a sede judicial por comercialización agravada de estupefacientes. Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Ahora los investigadores buscan determinar el alcance de las maniobras y establecer cómo funcionaba la presunta red de distribución de estupefacientes dentro de los establecimientos penitenciarios.