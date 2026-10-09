Descarriló un tren con 600 toneladas de carbón en Río Turbio y se investiga posible sabotaje

La empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) amplió ante la Justicia Federal su denuncia por el descarrilamiento sufrido por una de sus formaciones en el Ramal Ferro Industrial Río Turbio, en las inmediaciones de la Estación Ingeniero Cappa.

Como bien detalla La Opinión Austral, la presentación de la firma estatal sostiene que los elementos relevados en el lugar permiten presumir que el hecho, ocurrido el pasado 7 de octubre, no respondió a un accidente operativo sino a una acción intencional.

En la zona del siniestro fue hallada una pieza metálica que no corresponde a la operación ferroviaria actual y que presenta marcas compatibles con el impacto de la formación. Frente a este hallazgo, YCRT solicitó medidas urgentes de preservación de pruebas y peritajes para determinar la forma en que el objeto llegó a la vía e identificar a los responsables.

Al momento del hecho, la locomotora trasladaba cerca de 600 toneladas distribuidas en una formación de alrededor de 37 vagones. Como consecuencia de la maniobra, la máquina terminó volcando y tres vagones descarrilaron.

Los trabajadores que conducían el tren, Cristian Arias y Ariel Romano, sufrieron diversos golpes y debieron ser trasladados al Hospital de Río Gallegos para su atención médica, aunque se confirmó que ambos se encuentran fuera de peligro.

La hipótesis de la intervención deliberada y el estado del tendido





En declaraciones a LU14 Radio Provincia, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo, brindó detalles sobre la dinámica del accidente y las sospechas en torno a la causa: "Los conductores dicen que la vía es como que se abrió".

YCRT pidió un peritaje tras el descarrilamiento de una formación con 600 toneladas de carbón.

Sin embargo, el funcionario aclaró que aún se aguardan las conclusiones periciales y remarcó que el estado del tendido había sido verificado recientemente. "Habíamos hecho un repaso de la vía hacía cuatro o cinco días y estaba todo normal, estaba todo bien. Por eso nos llama la atención lo que ocurrió", señaló Gordillo sobre las inspecciones previas al siniestro.

Cabe señalar que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue el primero en denunciar públicamente el posible sabotaje. "Ante esta situación no podemos descartar ninguna hipótesis. Hay que determinar cómo llegó ese elemento hasta allí, qué responsabilidad tuvo en el descarrilamiento y, fundamentalmente, si existió algún tipo de intervención deliberada", señaló el mandatario, a través de sus redes sociales.

Además, anunció en esa oportunidad que YCRT iba a presentar la denuncia penal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos y la solicitud de un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para establecer técnicamente qué ocurrió.

"Si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que vamos a defender a nuestros trabajadores, nuestro carbón y el futuro productivo de Santa Cruz", expresó y remarcó: "Con la vida de nuestros trabajadores no se juega. Y con el futuro de YCRT y de Santa Cruz, tampoco".

Alerta por el esquema productivo y el respaldo del Gobierno provincial





El hecho se produjo en una etapa clave para la compañía estatal, la cual avanza en un proceso de recuperación productiva y cuenta con un contrato para la comercialización de 210.000 toneladas de carbón.

La locomotora había estado detenida durante seis meses antes de ser puesta a punto y su inhabilitación paraliza el transporte de carbón por un período estimado de tres a cuatro meses.

Para cumplir con dicho compromiso, YCRT proyectaba realizar una corrida del tren aproximadamente cada dos días. Al respecto, el interventor reconoció los perjuicios generados en la logística comercial: "Lamentablemente se siguen atrasando los cumplimientos de los contratos".

En este contexto, durante los últimos meses el Gobierno de Santa Cruz llevó adelante gestiones ante las autoridades nacionales para defender la continuidad de la empresa y respaldar las acciones orientadas a recuperar su capacidad operativa, ferroviaria y energética.

Así quedaron las vías tras una inspección en el lugar donde ocurrió el accidente.

Desde el Ejecutivo provincial advirtieron sobre la gravedad institucional y de seguridad del episodio, remarcando que colocar obstáculos sobre las vías pone en riesgo vidas humanas y perjudica el desarrollo productivo.

Asimismo, el Gobierno de la provincia ratificó su posición oficial mediante un comunicado de respaldo a la empresa y a sus trabajadores: "Las diferencias se discuten. La producción se defiende. La vida de los trabajadores no se pone en juego". Con los elementos incorporados al expediente en la Justicia Federal, las pericias judiciales deberán esclarecer la hipótesis de una intervención deliberada.

La empresa figura entre las firmas estatales a privatizar





Cabe recordar que YCRT es la empresa que explota el yacimiento de carbón de Río Turbio y genera energía eléctrica para la provincia.

Fue creada en 1958 y atravesó un primer intento de privatización en 1993 que terminó revertido en 2002, cuando el Estado nacional volvió a tomar su control. Desde 2024 figura entre las empresas "sujetas a privatización" por la Ley Bases que promulgó el Gobierno.

Actualmente, suma 1978 empleados y es financiada en mayor porcentaje por el Estado nacional. A diferencia de otras compañías públicas, no recibió hasta el momento habilitación para instrumentar retiros voluntarios ni mecanismos de reducción de personal.



