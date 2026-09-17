"Descontracturar": El inesperado pedido judicial de una mujer de 70 años acusada de vender joyas falsas por redes sociales

Una mujer de 70 años que fue detenida acusada de cometer estafas por casi 1,8 millones de pesos mediante la venta de cadenas de oro apócrifas por internet, protagonizó un insólito pedido judicial tras recuperar la libertad. Le solicitó autorización a la fiscalía para viajar a las Cataratas del Iguazú junto a su pareja con el objetivo declarado de "descontracturar".

La sospechosa fue identificada por los investigadores como Liliana Beatriz Villarruel, quien utilizaba el seudónimo de "Beatriz Rosales" en la plataforma de compra y venta Marketplace de Facebook.

Desde ese perfil falso, ofrecía joyas presentadas como cadenas de oro de 18 kilates a precios sensiblemente inferiores a los del mercado, en valores cercanos a los 900 mil pesos.

Perfil falso, amenazas con armas y robos en Ituzaingó





La investigación permitió reconstruir el accionar de la acusada en al menos dos hechos delictivos ocurridos en el centro de una localidad del conurbano bonaerense.

El primer episodio ocurrió en la calle 24 de Octubre al 800, cuando la víctima acudió al lugar pactado para comprar una de las cadenas. Al descubrir que la pieza no era de oro, la transacción derivó en un asalto.

Villarruel se encontraba acompañada por un hombre que actuaba como guardaespaldas, quien exhibió un arma de fuego envuelta en una bolsa y amenazó a la compradora: "Poné la guita acá, que estamos armados". Los delincuentes escaparon en un vehículo Chevrolet Corsa color negro con los 900 mil pesos de la víctima.

Luego, el segundo hecho se registró en la calle Zufriátegui al 900, frente a un local de comidas rápidas. En esa oportunidad, otra damnificada entregó 880 mil pesos por una joya que también resultó ser falsa, tras lo cual radicó la denuncia correspondiente.

Allanamiento, imputación y excarcelación





Ante la acumulación de denuncias, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, unificó las actuaciones y dispuso un allanamiento en el domicilio de Villarruel.

Durante el operativo llevado a cabo por la Policía Bonaerense, la mujer fue arrestada y se procedió al secuestro de su teléfono celular, aparato que será sometido a peritajes técnicos para determinar si existen más personas defraudadas bajo la misma modalidad.

Villarruel quedó imputada por los delitos de estafas -una de ellas en grado de tentativa- y robo agravado por el uso de armas de fuego, constatándose además que no contaba con autorización legal para la portación de armas. Sin embargo, al no poseer antecedentes penales previos y por la calificación legal de la causa, recuperó la libertad.

El rechazo al pedido de vacaciones





Una vez en su domicilio, Villarruel presentó un escrito formal ante la fiscalía interviniente para solicitar autorización de salida de la jurisdicción con destino a la provincia de Misiones.

El propósito explicitado en la presentación fue tomarse unos días de descanso en las Cataratas del Iguazú junto a su pareja para "descontracturar" de la situación procesal.

La fiscalía rechazó de manera tajante la solicitud de vacaciones mientras la causa sigue su curso.

La Justicia enfoca ahora las tareas investigativas en analizar el material tecnológico incautado para establecer si detrás del perfil falso en Marketplace existieron otras operaciones fraudulentas y más damnificados.