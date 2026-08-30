Descuartizó a su novio, quemó los restos y ocultó el cuerpo: le dieron 25 años de cárcel

Jésica Silvia Sosa, de 42 años, fue condenada a 25 años de prisión por el homicidio de Omar Alberto Pogliani, de 70 años, con quien mantenía una relación. El crimen ocurrió durante la madrugada del 29 de febrero de 2024 y tuvo como escenario una vivienda de la ciudad de Santa Fe.

El caso tomó trascendencia después de que, días más tarde, una vecina encontrara restos humanos dentro de una bolsa de consorcio abandonada junto al puente de la Plaza Escalante. A partir de ese hallazgo comenzó una investigación que permitió reconstruir lo ocurrido y llegar hasta la vivienda donde se produjo el homicidio.

La sentencia se conoció este jueves en los tribunales santafesinos, donde Sosa reconoció su responsabilidad como autora del homicidio, por lo que la Fiscalía acordó la pena de 25 años de prisión.

Descuartizó a su novio y ocultó los restos en bolsas de basura: cronología del crimen

Según estableció la investigación, Pogliani y Sosa mantuvieron una discusión alrededor de la 1 de la madrugada del 29 de febrero de 2024. Durante el enfrentamiento, la mujer atacó al hombre y le provocó la muerte.

Los vecinos escucharon gritos y golpes provenientes de la vivienda y una llamada al 911 alertó a la Policía. Un móvil acudió al lugar y los agentes golpearon la puerta, pero como no obtuvieron respuesta se retiraron.

La reconstrucción de los hechos permitió establecer que, después del homicidio, Sosa permaneció varios días dentro de la vivienda junto al cuerpo. Durante ese período intentó desmembrarlo y también habría tratado de incinerar los restos en el patio del inmueble.

Los investigadores incorporaron como indicios los testimonios de vecinos, que habían advertido olor a quemado durante esos días. Además, una mujer había solicitado cajas de cartón con el argumento de que las utilizaría para quemar basura.

El descubrimiento ocurrió cuatro días después del crimen. El domingo 3 de marzo, cerca del mediodía, una vecina que paseaba a su perro por la Plaza Escalante observó una bolsa negra abandonada junto al puente. El animal olfateó el envoltorio y, al moverlo, quedaron expuestos restos que aparentaban corresponder a un cuerpo humano.

La mujer dio aviso al 911 y la zona fue rápidamente acordonada. Personal de la Policía de Investigaciones comenzó a trabajar en el lugar y encontró restos humanos que posteriormente fueron vinculados con Pogliani.

En marzo de 2024, una vecina que paseaba a su perro encontró las bolsas negras que contenían los restos de Pogliani, que Sosa había descuartizado y quemado previamente.

El desenlace judicial

La investigación se extendió durante más de dos años. En marzo de 2024, la Justicia había prorrogado durante un año la prisión preventiva de Sosa mientras se esperaban nuevas pericias del caso.

En ese período, mientras se discutía la prisión preventiva de la mujer, la acusada dio otra versión de los hechos: alegó que un "trapito" que transitaba la zona la había golpeado y obligado a trasladar una bolsa negra, sin saber que contenía los restos y, además, afirmó que no mantenía una relación con Pogliani y que este contrataba sus servicios como trabajadora sexual. Sin embargo, la hipótesis no pudo ser comprobada y el proceso concluyó este jueves con la condena.

La sentencia de 25 años de prisión para la acusada fue dictada en la Sala 6 del primer piso del edificio judicial de Santa Fe. El tribunal estuvo integrado por los jueces Sergio Carraro, Pablo Busaniche y Susana Luna, mientras que el fiscal de Homicidios Andrés Marchi representó al Ministerio Público de la Acusación. La defensa de Sosa estuvo a cargo de la defensora pública Betina Dongo.