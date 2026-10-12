Descubrieron una destilería clandestina: las bebidas eran vendidas en boliches bailables

Una destilería clandestina, en la que se elaboraban de manera ilegal bebidas alcohólicas, fue desarticulada por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense. Los implicados vendían la mercadería en boliches bailables situados en el Gran Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son tres individuos, de 67, 36 y 56 años, y dos mujeres, de 73 y de 37.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, quienes realizaron tres allanamientos, como consecuencia de una denuncia que había sido radicada en mayo por integrantes de un prestigioso estudio de abogacía que representa a las marcas damnificadas.

El principal procedimiento





Trascendió que el principal procedimiento se efectuó días pasados en una destilería ilegal ubicada en Venezuela al 4600, casi en el cruce con Charrúa.

Al requisar el inmueble, los uniformados consiguieron incautar siete matrices de corte de madera, una caja con 3.000 cierres de papel dorado para botellas de champagne, treinta cierres a presión, un rodillo de sello dorado, 1.250 tapas de envases de cerveza, rollos de etiquetas, 400 tapas plásticas azules, cajas y cartones, doce aerosoles, 140 bolsones con tapas, seis tachos tipo barricas con bombas centrífugas y canillas, seis bidones con líquido endulzante, diez aerosoles, una pistola de calor, y numerosas botellas llenas y vacías de distintas marcas.

Lo que señala el expediente





Consta en el expediente que estos involucrados fabricaban ilícitamente bebidas mediante químicos que eran colocadas en envases originales reutilizados de famosas marcas, que obtenían a través de diferentes chatarreras y lugares donde adquirían botellas vacías, etiquetándolas para su posterior comercialización en diversos locales bailables.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Infracción a la ley N° 22.362 (Posesión, fabricación, falsificación y venta de bebidas alcohólicas de marca registrada)", el doctor Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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