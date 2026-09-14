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Lunes, 14 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
EMBOSCADA

Descubrió que su esposa tenía un amante, simuló ser ella y lo citó en un bosque: lo atacó a tiros y puñaladas

El hombre fue detenido tras presentarse en una dependencia policial. La víctima logró escapar herida y pedir ayuda en su casa.

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Un hombre fue detenido en Esquina, Corrientes, acusado de emboscar a otro tras descubrir conversaciones que mantenía con su esposa. La víctima sufrió un disparo y una profunda herida en el abdomen.

El ataque ocurrió después de que el acusado tomara el celular de su pareja y se hiciera pasar por ella para coordinar un encuentro. El hombre identificado por sus iniciales como R.D.P. habría citado a la víctima, de apellido Vega, en una zona boscosa.

Descubrió los chats y preparó la emboscada

Todo comenzó cuando R.D.P. encontró conversaciones entre su esposa y Vega. Tras leer los mensajes, tomó el teléfono de la mujer y comenzó a comunicarse con el hombre.

Con la identidad de su pareja, el acusado habría pactado un supuesto encuentro íntimo con Vega. El lugar elegido fue un sector con abundante vegetación de Esquina, donde la víctima llegó sin saber que detrás de la comunicación estaba el esposo de la mujer.

Una vez que ambos se encontraron, se inició una discusión que rápidamente derivó en una agresión. De acuerdo con la reconstrucción del episodio, R.D.P. efectuó un disparo contra Vega y durante el enfrentamiento también le provocó una profunda herida punzocortante en el abdomen.

La víctima logró escapar y el acusado se entregó

Gravemente herido, Vega consiguió escapar a pie del lugar y atravesó la zona de vegetación hasta llegar a su vivienda. Allí pidió auxilio y poco después fue trasladado de urgencia al hospital local para recibir atención médica.

Mientras tanto, R.D.P. se presentó por sus propios medios en una dependencia policial. El hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.

La víctima, pese a las heridas provocadas durante la agresión, pudo alejarse de la zona boscosa y llegar hasta su casa. Pidió asistencia médica y fue derivado al centro de salud de Esquina.

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