Desesperada búsqueda de dos primos que desaparecieron en el río Paraná

Dos adolescentes de 16 años son intensamente buscados en la provincia de Corrientes desde el jueves, cuando ingresaron a nadar al río Paraná y dejaron de ser vistos a los pocos minutos.

Los jóvenes, que son primos, se encontraban jugando a la pelota en la costanera de la localidad de Ituzaingó hasta que dejaron las pertenencias en la orilla del agua e ingresaron al río.

Las personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a las autoridades al ver las pertenencias solas.

El operativo de búsqueda está a cargo de la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Corrientes.

El operativo de búsqueda comenzó con rastrillajes en la zona del Paraná luego de que se haya efectuado la denuncia con el objetivo de dar con ambos. Se trata de una zona muy compleja por el ancho del río, el caudal y la corriente.

En las últimas horas se agrandó el operativo que llevan a cabo personal de la Policía de Corrientes en conjunto con la Prefectura Naval Argentina para dar con el paradero de los dos desaparecidos.

Una de las hipótesis que se maneja es que podrían haber sido arrastrados hacia sectores más alejados de la zona de las cabañas Puesta del Sol, donde fueron vistos por última vez el jueves 17 de septiembre.

La búsqueda de los primos afronta una dificultad extra ya que en los últimos días hubo crecientes y cambios de fuerza de las corrientes, que podrían provocar una modificación en el recorrido del agua y dificultar las localizaciones.

Hasta el momento, las autoridades no dieron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjeron las desapariciones y continúan las investigaciones y las tareas en el interior del río.