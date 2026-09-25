Desesperada búsqueda de andinista desaparecido en Mendoza

Varios rescatistas se encuentran abocados en la tarea de encontrar a un andinista, quien es estudiante de la Escuela de Guías de la provincia de Mendoza. Se desconoce su paradero desde que se perdió hace días en la zona de Vallecitos y hasta el momento todos los operativos dieron resultado negativo.

Los rescatistas indicaron que E.P.S., de 48 años, avisó que tenía previsto realizar una travesía el domingo 20 de septiembre, pero dos días después, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que vio la camioneta del hombre estacionada, por lo que la preocupación se incrementó cuando no asistió a las clases horas después.

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Ante este escenario, personal de la Patrulla de Rescate desplegó un operativo en Vallecitos, Luján de Cuyo, para intentar establecer el paradero del andinista, confirmaron desde el medio Los Andes.

En tanto, se indicó que los procedimientos continúan este viernes en senderos y quebradas del cordón montañoso. Por el momento, las autoridades indicaron que no hallaron elementos para determinar la ubicación del andinista.

El procedimiento se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisaría 53° de Luján de Cuyo y aunque los rescatistas ya realizaron un rastrillaje, durante esa primera etapa no se obtuvieron resultados positivos.

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