Una serie de investigaciones judiciales que se activaron por reportes del FBI encendieron las alarmas en las fuerzas de seguridad de nuestro país.

El hecho de mayor gravedad, que se dio recientemente, involucró a un adolescente que reside en el conurbano bonarense quien utilizó la inteligencia artificial ChatGPT para planificar un tiroteo masivo en su colegio. Lo más preocupante es que sería uno de varios episodios similares en Argentina.

La alerta, remitida el 19 de agosto por el agregado jurídico de la agencia de inteligencia en la Embajada de Estados Unidos, derivó en un expediente por intimidación pública a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal.

En el allanamiento a la vivienda del menor se secuestraron dos teléfonos, guantes tácticos, un gorro camuflado y pasamontañas, aunque no se hallaron armas de fuego.

Como bien se informó, en el chat de IA, el muchacho había mencionado a sus compañeros como posibles víctimas y evaluó adelantar el ataque que, según la investigación, había proyectado para 2027.

Sin embargo, este caso sería parte de una secuencia más amplia, porque en dos semanas, los sistemas de la agencia estadounidense detectaron nueve conversaciones con contenidos de extrema violencia emitidos por usuarios en distintos puntos del territorio nacional.

Los algoritmos de monitoreo identificaron referencias cruzadas a asesinatos, secuestros, torturas, tiroteos escolares, fabricación de explosivos caseros, acopio de armas y expresiones de antisemitismo.

Amenazas a escuelas y violencia de género en red





Entre las causas en trámite se destacan expedientes con planes logísticos y objetivos específicos manifestados en las plataformas:

Viedma (Río Negro): Un adolescente de 15 años detalló su intención de atacar a sus docentes y consultó sobre la letalidad de los disparos de aire comprimido, además de buscar información sobre la masacre de Carmen de Patagones. "Planeo hacer una masacre escolar con un táser y un cuchillo. Mi misión es matar a los maestros", escribió el menor en el chat detectado.

Villa Gesell (Buenos Aires): Un usuario registró una amenaza directa contra una comunidad educativa para el inicio de la jornada escolar. "Voy a matar a todos los hijos de puta de la escuela", afirmó en el mensaje, precisando que el ataque se concretaría un lunes a primera hora.

Coronel Du Graty (Chaco): La alerta se vinculó al plan de secuestro de una joven. El usuario justificó la agresión a partir del término incel "sub-5" (en referencia a una escala de atractivo físico) e incluyó menciones al uso de un camión para arrollar personas. Tras un procedimiento judicial, la DUIA secuestró el vehículo señalado y tres cuchillos.

"Me siento más libre al planear cómo secuestrar a la chica que me gusta", sostuvo el usuario en la plataforma y remarcó: "Porque si yo soy feo (sub5) la única manera de sentir el calor de una mujer es tomarla por la fuerza".

Nueve alertas y las distintas plataformas

Los peritajes informáticos permitieron identificar las plataformas utilizadas para volcar las amenazas y los planes de agresión:

ChatGPT (OpenAI): 4 alertas registradas (Quilmes, Villa Gesell, General Alvear y Viedma).

Claude (Anthropic): 2 alertas registradas (Coronel Du Graty y Moreno).

Discord: 3 alertas registradas (La Plata, Rosario y Marcos Juárez).

En cada una de las causas, según apunta Infobae, los peritos de las fuerzas de seguridad trabajan para determinar la identidad de los autores, auditar sus dispositivos electrónicos y verificar si los mensajes correspondieron a expresiones de fantasía violenta o si existía un plan en marcha con acceso real a armamento.



