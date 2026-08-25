Detectaron actividad en la cuenta de Facebook de Victoria Cantero, la joven imputada por el crimen de su novio

El abogado de la familia de Matías Julián Álvarez Guardia notificó a la Justicia sobre la actividad registrada recientemente en la cuenta personal de Facebook atribuida a Victoria Luz Cantero, la principal sospechosa del crimen ocurrido en la provincia de Chaco.

De acuerdo con el letrado Pablo Vianello, las modificaciones en la red social incluyeron el envío y la aceptación de solicitudes de amistad.

El alerta llegó a través de un conocido de la hermana de la víctima, quien reportó la actividad en la cuenta personal de la acusada.

Victoria Luz Cantero habría estado utilizando su cuenta personal en Facebook.

Ante esta situación, el abogado de la familia aseguró: "Nos llama poderosamente la atención que las redes sociales de esta chica continúen activas".

Sin embargo, el Vianello aclaró en diálogo con Radio Libertad que falta constatar que la imputada sea efectivamente la persona que accedió a la plataforma. Las alternativas contemplan tanto a la propia Cantero como a un tercero no identificado.

No obstante, el letrado confirmó que presentará una petición ante la Fiscalía con el objetivo de realizar los peritajes informáticos correspondientes para verificar si la joven detenida está utilizando sus redes sociales.

La medida incluye el rastreo de direcciones IP, la identificación de los dispositivos electrónicos de origen y el análisis de la totalidad de las interacciones generadas desde la cuenta.

El análisis de esta información permitirá además evaluar presuntas presiones e incentivos económicos dirigidos a testigos que figuran en el expediente.

En este sentido, la querella reveló: "Es gravísimo para lo estamos hablando, de que hay una testigo encubierta y estamos hablando de testigos que dicen que les ofrecieron dinero". El abogado sostiene que una testigo de identidad protegida identificó a cuatro personas ofrecidas por la defensa que habrían recibido dinero para declarar que existía un contexto previo de violencia de género entre Álvarez y la acusada.

Ahora, la fiscalía deberá ordenar las medidas para verificar la existencia de los ingresos al perfil y comprobar si existió comunicación cruzada con testigos vinculados a la causa.

Cantero se encuentra detenida con prisión preventiva tras ser imputada por homicidio agravado por el vínculo. Su abogado defensor sostiene que la imputada era víctima de violencia de género.

Por otro lado, la querella asegura que los tratos violentos eran dirigidos hacia Álvarez Guardia.