Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 30 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
IINVESTIGACIÓN

Detención de Callejero Fino: detalles de la camioneta y el arma que llevaba

El cantante fue interceptado a bordo de un vehículo sin patente y con armamento ilegal en su interior.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference
El músico en la dependencia policial.
El músico en la dependencia policial.

El artista Simón Alvarenga, conocido en la industria musical como Callejero Fino, fue detenido por efectivos de la Policía Bonaerense en la localidad de Villa La Ñata, partido de TigreOtros antecedentes penales del artistas.

La aprehensión se produjo durante un procedimiento preventivo tras detectar irregularidades de tránsito en el vehículo en el que se desplazaba junto a un acompañante de 27 años con domicilio en Presidente Derqui.

La camioneta sin patente que desencadenó el operativo

La intervención policial inició cuando las patrullas identificaron una camioneta Volkswagen Amarok circulando por la zona sin la chapa patente correspondiente colocada.

Detención de Callejero Fino: detalles de la camioneta y el arma que llevaba

 

Esta falta visible motivó la detención inmediata de la marcha del rodado por parte de los agentes para solicitar la documentación de control habitual.

Al notar la irregularidad del vehículo, el personal policial procedió a la identificación formal de los ocupantes e inspeccionó el habitáculo del rodado para constatar el estado legal de la unidad y sus integrantes.

Detención de Callejero Fino: detalles de la camioneta y el arma que llevaba

El hallazgo del arma de guerra con numeración limada

Durante el registro minucioso del interior de la Volkswagen Amarok, los efectivos hallaron una pistola marca Glock calibre .40

El armamento confiscado presentaba la numeración de serie limada, lo que constituye una infracción a la ley de armas por tenencia ilegal de armamento de guerra.

Tras el hallazgo de la pistola Glock y las anomalías de la camioneta sin patente, las fuerzas de seguridad formalizaron la detención de Callejero Fino y de su acompañante, trasladando los elementos incautados a la dependencia policial correspondiente para dar inicio a las actuaciones judiciales.

Detención de Callejero Fino: detalles de la camioneta y el arma que llevaba
Esta nota habla de:
1
Alerta por El Niño en la primavera y el verano: cuáles son las zonas del país con mayor riesgo de inundación
ATENCIÓN

Alerta por El Niño en la primavera y el verano: cuáles son las zonas del país con mayor riesgo de inundación

2
ANSES confirma los primeros cobros de septiembre: quiénes reciben el aumento y el bono desde el martes
MIRÁ

ANSES confirma los primeros cobros de septiembre: quiénes reciben el aumento y el bono desde el martes

3
Capital Humano continúa con el pago del ex Potenciar Trabajo: los beneficiarios
IMPORTANTE

Capital Humano continúa con el pago del ex Potenciar Trabajo: los beneficiarios

4
Una chica de 22 años filmó cómo golpeaba a su hijo de 4 y lo compartió en TikTok: denunciada confesó todo
DIABÓLICA

Una chica de 22 años filmó cómo golpeaba a su hijo de 4 y lo compartió en TikTok: denunciada confesó todo

5
Cámaras de seguridad captaron una aterradora actividad paranormal en su casa y el video estremeció a todos
PELIGRO

Cámaras de seguridad captaron una aterradora actividad paranormal en su casa y el video estremeció a todos

Últimas noticias de Callejero Fino