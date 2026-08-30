Detención de Callejero Fino: detalles de la camioneta y el arma que llevaba

El músico en la dependencia policial.

El artista Simón Alvarenga, conocido en la industria musical como Callejero Fino, fue detenido por efectivos de la Policía Bonaerense en la localidad de Villa La Ñata, partido de Tigre. Otros antecedentes penales del artistas.

La aprehensión se produjo durante un procedimiento preventivo tras detectar irregularidades de tránsito en el vehículo en el que se desplazaba junto a un acompañante de 27 años con domicilio en Presidente Derqui.

La camioneta sin patente que desencadenó el operativo

La intervención policial inició cuando las patrullas identificaron una camioneta Volkswagen Amarok circulando por la zona sin la chapa patente correspondiente colocada.

Esta falta visible motivó la detención inmediata de la marcha del rodado por parte de los agentes para solicitar la documentación de control habitual.

Al notar la irregularidad del vehículo, el personal policial procedió a la identificación formal de los ocupantes e inspeccionó el habitáculo del rodado para constatar el estado legal de la unidad y sus integrantes.

El hallazgo del arma de guerra con numeración limada

Durante el registro minucioso del interior de la Volkswagen Amarok, los efectivos hallaron una pistola marca Glock calibre .40.

El armamento confiscado presentaba la numeración de serie limada, lo que constituye una infracción a la ley de armas por tenencia ilegal de armamento de guerra.

Tras el hallazgo de la pistola Glock y las anomalías de la camioneta sin patente, las fuerzas de seguridad formalizaron la detención de Callejero Fino y de su acompañante, trasladando los elementos incautados a la dependencia policial correspondiente para dar inicio a las actuaciones judiciales.