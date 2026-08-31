Detención de Callejero Fino: sigue incomunicado y declarará ante la Justicia

El cantante Simón Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, continúa en condición de incomunicado y deberá prestar declaración indagatoria en el marco de la causa judicial que lo investiga. Antecedentes del artista.

El músico fue aprehendido en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba por la intersección de la calle Italia y la Ruta 27 en una camioneta Volkswagen Amarok sin la chapa patente correspondiente.

La imputación penal cobró gravedad luego de que los efectivos encontraran dentro del vehículo una pistola Glock calibre.40 que presentaba la numeración suprimida. La palabra de su abogado.

La calificación penal y el riesgo procesal

Debido al hallazgo del armamento con la identificación borrada, la Justicia imputó al artista y a su acompañante, Steven Joel Ricca, por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

Esta figura penal contempla un rango de pena que parte de una escala mínima de tres años y seis meses de prisión, tratándose de un delito que normativamente no resulta excarcelable.

Actualmente, el acusado permanece alojado en las dependencias de la Comisaría Tigre 4° de Benavídez, donde aguarda el llamado formal para declarar mientras recibe asistencia legal.

Argumentos de la defensa y antecedentes penalizados

Frente a la situación procesal, la defensa del referente del género RKT sostuvo que la ausencia del dominio en el rodado se debió a que Simón Alvarenga la había retirado temporalmente para el rodaje de un video musical.

Sin embargo, el escenario judicial del imputado cuenta con el antecedente de una condena previa a seis años de prisión por el delito de robo, dictada cuando el artista tenía 20 años.

Aquella pena derivó en un período inicial de detención en un penal bonaerense y finalizó bajo el régimen de arresto domiciliario, un factor que la fiscalía evalúa al definir los próximos pasos procesales.