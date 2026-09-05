Detienen a una mujer acusada de asesinar a la dueña de un pitbull que mató a su mascota

Una mujer, de 35 años, fue detenida el viernes al hallarse sospechada de estar implicada en el asesinato a balazos de una vecina, de 52: todo habría sucedido por una pelea barrial que se desató luego de que un pitbull matara a mordiscos a otro perro.

El suceso, que en su momento había sido publicado de manera exclusiva por cronica.com.ar, se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que a la apresada se la requería por el crimen de la víctima, identificada, en forma oficial, como Irma Graciela Vera.

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Según agregaron los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 5 de los tribunales locales. Se dio como consecuencia de que existía -según precisaron- peligro de fuga y entorpecimiento de las diversas diligencias, ya que la arrestada había sido citada en reiteradas oportunidades en julio y agosto, para prestar declaración en este sumario judicial.

Trascendió que la mujer fue aprehendida como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en Campichuelo al 2200, casi en el cruce con Cárdenas.

Así fue el asesinato

Este hecho, según consta en el expediente que tramitó la fiscal Marisa Teresa Monti, se produjo a las 19.20 del 8 de julio de 2022, cuando la víctima resultó baleada en el cruce de Emilio Frers y la avenida de la Ribera, a escasos metros del río Reconquista.

A raíz de lo acontecido, Vera tuvo que ser conducida de urgencia por su concubino, de 37 años, a bordo de un vehículo, al Hospital Descentralizado Zonal Mariano y Luciano de la Vega, pero luego perdió la vida en el centro asistencial.

Heridas mortales

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

Habitantes del barrio aseguraron que la disputa habría comenzado porque un perro pitbull mató a otro can.

La primera hipótesis

En un principio se creyó que Vera había sido agredida a disparos por su pareja en un episodio de violencia de género, aunque finalmente la hipótesis quedó descartada por los investigadores policiales.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio, lesiones y amenazas", el Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a la jurisdicción.

Por F.V.

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