¡Otra vez! Detienen a la "Pity Álvarez" por venta de droga

Dos mujeres de 55 y 28 años fueron aprehendidas durante un operativo contra el narcomenudeo realizado en el barrio Puerta de Hierro. Ambas quedaron imputadas por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización tras el secuestro de varias dosis de droga listas para la venta. Afirman que una de ellas es conocida en la zona como "La Pity Álvarez", debido a su parecido con el músico líder de Viejas Locas e Intoxicados.

El operativo y las sustancias incautadas

Durante el procedimiento, el personal policial logró interceptar a las sospechosas y asegurar la zona para llevar a cabo la inspección correspondiente.

En el lugar, las autoridades secuestraron 24 envoltorios de marihuana, tres de pasta base y dinero en efectivo que sería producto de la venta ilegal.

Situación judicial de las aprehendidas

Tras el hallazgo de las sustancias y el dinero, los efectivos procedieron al traslado inmediato de las acusadas a la sede policial.

La causa quedó caratulada formalmente como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, por lo que ambas aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.