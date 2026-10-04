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Domingo, 4 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ABERRANTE

Hallaron muerto a un bebé en canal de riego: detienen a los padres

La Justicia investiga el deceso de un niño de un año y ocho meses tras ser localizado en un cauce de agua. Se esperan los resultados de la autopsia.

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La Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ordenó la detención de los padres y otros dos familiares de Brandon Eliseo Rearte, el menor hallado sin vida en un canal de riego en Tucumán

El trágico hecho ocurrió tras una intensa búsqueda luego de su desaparición reportada durante la mañana. La causa judicial fue abierta y caratulada bajo la figura de muerte dudosa.

Los detalles del hallazgo del menor

La búsqueda movilizó a personal policial, bomberos y vecinos en la localidad de Marapa, ubicada en el departamento Juan Bautista Alberdi. El operativo de rastrillaje se extendió por varios puntos del sector rural y zonas con vegetación.

Cerca del mediodía, el cuerpo fue localizado dentro de un canal perteneciente a la Dirección de Recursos Hídricos. El punto del hallazgo se situó en las inmediaciones del barrio Héroes de Malvinas, a unos cinco kilómetros de la vivienda familiar.

La investigación judicial y las hipótesis

Tras la confirmación del fallecimiento por parte de Abraham Creche, intervino el equipo de Criminalística y Medicina Legal. El profesional médico actuante solicitó la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso.

Entre las líneas de investigación, se analiza si el niño cayó accidentalmente al agua en las cercanías del barrio San Cayetano y fue arrastrado. No obstante, los investigadores mantienen aprehendidos a la madre de 20 años, al padre de 24, a una tía de 28 y a su pareja de 43 hasta esclarecer el hecho.

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