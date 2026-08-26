Detuvieron a 15 agentes del Servicio Penitenciario acusados de abusar y torturar a reclusas: "Las quiero a todas ataditas"

Al menos 15 agentes penitenciarios, ocho mujeres y siete varones, fueron detenidos en las últimas horas al ser acusados de torturar y abusar sexualmente a cuatro presas que se encuentran alojadas en el Penal N.º 51 de Magdalena.

Las denunciantes detallaron que sufrieron humillaciones, golpes, amenazas y el uso de gas pimienta en espacios cerrados además de distintas formas de violencia física que se perpetraron en la unidad penitenciaria.

Los hechos denunciados ocurrieron entre el 3 y el 4 de junio en la Unidad N.° 51 de Magdalena.

Desde la fiscalía ordenaron allanamientos en la casa de los implicados y se espera que en las próximas horas brinden declaraciones testimoniales para avanzar con la causa que se produjo entre la noche del 3 de junio y la madrugada del 4.

Cómo es el caso que se está investigando

La denuncia en contra de los agentes detalló que habrían intervenido en una pelea menor entre dos internas y para disuadir utilizaron gas pimienta en espacios cerrados y bloquearon las salidas.

Además, remarcaron que las detenidas habrían sido obligadas a desnudarse frente a efectivos masculinos quienes habrían llevado a cabo severas prácticas de tortura física en caso de resistencia.

Entre las declaraciones de las víctimas y algunos testigos, aseguraron escuchar a los agentes decir "las quiero a todas ataditas", "que sepan que el penal lo manejamos nosotras" o "besame la bota porque esta es mi cárcel y se hace lo que digo".

Quiénes son los detenidos del SPB

Una de las detenidas más complicadas es Diana Belén Balmaceda, la jefa de vigilancia que se encontraba a cargo de la unidad cuando ocurrieron los delitos. Está siendo investigada como autora de las torturas contra tres víctimas y coautora del delito de abuso sexual agravado. Habría sido la mujer que dijo "las quiero a todas ataditas".

La subjefa de vigilancia María Belén Toledo y la coordinadora de Régimen Abierto, Diana Ayelén Villafañe fueron acusadas del delito de torturas a cuatro de las víctimas, de abuso sexual agravado y de partícipes necesarios de abusos sexuales agravados.