Detuvieron a 15 agentes del Servicio Penitenciario acusados de abusar y torturar a reclusas: "Las quiero a todas ataditas"
La fiscalía ordenó las detenciones de los agentes implicados en la denuncia de cuatro internas y los allanamientos en sus domicilios.
Al menos 15 agentes penitenciarios, ocho mujeres y siete varones, fueron detenidos en las últimas horas al ser acusados de torturar y abusar sexualmente a cuatro presas que se encuentran alojadas en el Penal N.º 51 de Magdalena.
Las denunciantes detallaron que sufrieron humillaciones, golpes, amenazas y el uso de gas pimienta en espacios cerrados además de distintas formas de violencia física que se perpetraron en la unidad penitenciaria.
Desde la fiscalía ordenaron allanamientos en la casa de los implicados y se espera que en las próximas horas brinden declaraciones testimoniales para avanzar con la causa que se produjo entre la noche del 3 de junio y la madrugada del 4.
Cómo es el caso que se está investigando
La denuncia en contra de los agentes detalló que habrían intervenido en una pelea menor entre dos internas y para disuadir utilizaron gas pimienta en espacios cerrados y bloquearon las salidas.
Además, remarcaron que las detenidas habrían sido obligadas a desnudarse frente a efectivos masculinos quienes habrían llevado a cabo severas prácticas de tortura física en caso de resistencia.
Entre las declaraciones de las víctimas y algunos testigos, aseguraron escuchar a los agentes decir "las quiero a todas ataditas", "que sepan que el penal lo manejamos nosotras" o "besame la bota porque esta es mi cárcel y se hace lo que digo".
Quiénes son los detenidos del SPB
Una de las detenidas más complicadas es Diana Belén Balmaceda, la jefa de vigilancia que se encontraba a cargo de la unidad cuando ocurrieron los delitos. Está siendo investigada como autora de las torturas contra tres víctimas y coautora del delito de abuso sexual agravado. Habría sido la mujer que dijo "las quiero a todas ataditas".
La subjefa de vigilancia María Belén Toledo y la coordinadora de Régimen Abierto, Diana Ayelén Villafañe fueron acusadas del delito de torturas a cuatro de las víctimas, de abuso sexual agravado y de partícipes necesarios de abusos sexuales agravados.
- Antonela Belén Cingolani, jefa de requisa, fue acusada de delitos de tortura y abuso sexual agravado.
- La encargada de turno Agustina Ailén Orona será investigada por torturas con abuso sexual y de facilitar que los hechos sean realizados en perjuicios de las víctimas.
- La inspectora de vigilancia, Florencia Anahí Ortiz, fue acusada de abuso sexual y tortura a cuatro detenidas.
- La enfermera Raquel Noemí Boccardo está siendo investigada como partícipe necesario del delito de torturas.
- La personal de guardia Gisela Maullin Iguarán también fue acusada de torturas y abuso sexual agravado.
- El subdirector de Seguridad, Carlos Miguel Tocci está siendo investigado como partícipe necesario de torturas contra las cuatro internas, coautor del delito de abuso sexual y partícipe necesario.
- Juan Manuel Villena, el subdirector del Régimen, fue acusado como partícipe necesario del delito de tortura y abuso sexual contra una detenida.
- El subdirector de inclusión, Miguel Eduardo Villota fue acusado de partícipe necesario de tortura y abuso sexual agravado contra cuatro detenidas.
- El jefe de turno, Facundo Medina, fue acusado de abuso sexual y tortura contra una de las víctimas.
- El cabo Lucas German Dama fue acusado de tortura contra cuatro internas y de partícipe necesario de abuso sexual agravado.
- Los guardias Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juajena fueron acusados de tortura de cuatro internas y de partícipes necesarios del delito de abuso sexual doblemente agravado.