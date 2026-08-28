Detuvieron a "Bebote" Álvarez, el histórico líder de la barra de Independiente

El histórico jefe de la barra de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez, fue detenido este viernes acusado de integrar una banda que traficaba drogas desde España y Bolivia. Lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

"BEBOTE ÁLVAREZ, PRESO. Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, 'Bebote' Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia", anunció la funcionaria nacional en un mensaje publicado en su cuenta en X.

En el cierre de su publicación, Monteoliva recalcó: "Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga".

Según trascendió, la investigación se inició en junio de este año cuando efectivos de seguridad hallaron un envío en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, proveniente de Barcelona, que contenía aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceites.

A partir de ese hallazgo, la policía comenzó a reconstruir el funcionamiento de una banda dedicada al tráfico internacional de drogas. En una primera etapa, se realizaron 27 allanamientos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Salta, que permitieron detener a 11 sospechosos y secuestrar estupefacientes, dinero, vehículos y dispositivos electrónicos.

El análisis del material incautado permitió a los investigadores avanzar sobre nuevos integrantes de la organización. La pesquisa también permitió reconstruir movimientos financieros, tareas de logística y conexiones entre los distintos miembros de la estructura criminal.

A partir del análisis forense de teléfonos celulares y documentación, se estableció la presunta vinculación de "Bebote" con la organización por lo que la Justicia ordenó su detención. En ese marco, agentes del DFI de la Policía Federal realizaron cinco allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y Salta. Durante los procedimientos, Álvarez fue localizado y arrestado. Permanece alojado en la Departamental de Drogas y quedó a disposición del juez Pablo Yadarola.

Quién es "Bebote" Álvarez

"Bebote" Álvarez es uno de los barras más conocidos del país que durante más de una década consolidó un poder absoluto dentro de "Los Diablos Rojos", la oficial de Independiente. Su figura trascendió por su alta exposición mediática e incluso en 2010, ganó más notoriedad al liderar la "Hinchadas Unidas Argentinas".

Su declive se acentuó tras protagonizar graves episodios de extorsión como el que sufrió el director técnico Ariel Holan en 2017 al que le exigió dinero a cambio de apoyo. Ese hecho provocó su detención y una posterior condena judicial por liderar una asociación ilícita dedicada a la reventa de entradas y el lavado de dinero dentro de Independiente.

Su último arresto había sido en noviembre de 2025, cuando cayó junto a 214 integrantes de la facción disidente de la barra en las inmediaciones del estadio de Independiente, durante la previa de un partido frente a Rosario Central.

Fue acusado de intimidación pública y resistencia a la autoridad en una causa a cargo del titular de la UFI N°4 de Avellaneda, el fiscal Mariano Zitto.