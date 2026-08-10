Detuvieron a cinco sospechosos por el crimen de un empleado que intentó defender al dueño de una distribuidora

Efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvieron a cinco sospechosos por el asesinato de un hombre de 47 años que fue baleado cuando intentó defender a su jefe de un robo armado.

El ataque ocurrió en la esquina de León Gallo y Ruta 3, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, cuando el dueño de una distribuidora de bebidas salía del local con un bolso que contenía dos millones y medio de pesos. En ese momento, dos delincuentes armados lo interceptaron antes de que subiera a su camioneta y le exigieron el dinero.

Diego Aguirre, empleado de la distribuidora, corrió a auxiliar a su jefe y recibió un disparo que lo mató en el acto. Fuentes cercanas a la causa detallaron que la bala, de calibre .45, le atravesó una mano por lo que los investigadores sospechan que intentó cubrirse, ingresó por el pecho, salió por la axila y quedó alojada en el otro brazo. La víctima había sido padre dos meses antes del ataque.

Operativo policial y reconstrucción

Los atacantes escaparon en un Fiat Siena gris, con un segundo vehículo que oficiaba de apoyo. El fiscal Diego Rulli, a cargo de la UFI Temática Homicidios de la jurisdicción, ordenó el rastreo de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los delincuentes.

Las imágenes permitieron ubicar el Siena abandonado en Madariaga al 3800. Tenía patente falsa y había sido robado el 29 de junio en Aldo Bonzi. Los peritos de Policía Científica hallaron además una huella dactilar en uno de los vidrios, que ahora cotejan con los perfiles de los sospechosos.

Desde ese punto, los delincuentes se trasladaron en un Renault Logan hasta un boliche sobre la avenida Arturo Illia al 2400. Allí, los efectivos capturaron a los cinco integrantes de la banda.

Quiénes son los cinco detenidos

Entre los detenidos hay dos personas con vínculos en fuerzas de seguridad: Gabriel Alejandro Miranda, de 41 años, bombero con estado policial en la estación central de Villa Crespo, y Matías Nahuel Díaz, de 25, cadete de la Escuela Juan Vucetich a punto de recibirse como agente de la Policía Bonaerense.

Completan la lista Sergio Díaz, de 32 años, señalado como el conductor del Renault Logan; Marcos Antonio González Martínez, de 27, de nacionalidad paraguaya; y Javier Bartolomé Díaz, de 54.

Un hallazgo agrava la situación de Miranda. Durante la requisa del Renault Logan, los agentes secuestraron un arma reglamentaria a su cargo. Los investigadores allanaron los domicilios de los cinco sospechosos en las últimas horas.

Los detenidos quedaron a disposición del fiscal Rulli y serán indagados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda. La Justicia busca determinar qué rol cumplió cada uno de los detenidos en el asalto.

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