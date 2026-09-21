Detuvieron a conductor que manejaba borracho, atropelló a una adolescente y la mató

Un hombre de 46 años fue detenido en las últimas horas acusado de conducir alcoholizado y atropellar a tres adolescentes, una de las cuales murió.

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del domingo en La Carlota, provincia de Córdoba, y el acusado escapó del lugar del hecho por lo que se realizaron amplios operativos hasta que se logró su captura.

Según se determinó en la investigación, el siniestro se produjo sobre la calle Amadeo Sabattini al 900 de la mencionada localidad cordobesa, donde una joven de 17 años y dos de 16, circulaban a pie por la banquina cuando fueron embestidos desde atrás por el vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.

Tras la captura se comprobó que el conductor manejaba borracho.

Desde el Ministerio Público Fiscal cordobés precisaron que el análisis de las cámaras permitió identificar al conductor, por lo que se dispuso su inmediata detención, la cual fue efectivizada por personal policial en su vivienda, procediéndose al secuestro del vehículo involucrado en el siniestro.

Además, se le realizó una prueba rápida de alcoholemia, la que arrojó un resultado positivo con 1,77 g/l de alcohol en sangre. Se extrajeron muestras para realizar el respectivo dosaje, las que serán remitidas al área de Química Legal de Policía Judicial.

La Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de Romina Wisnivetzky, dispuso que el hombre de 46 años, quede imputado por el delito de homicidio culposo agravado por fuga de conductor y lesiones culposas agravadas por fuga del conductor y multiplicidad de víctimas en concurso ideal. El acusado designó un defensor público y fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Río Cuarto en donde permanece alojado a la espera de su indagatoria.

Los jóvenes heridos siguen internados

Con respecto a los menores heridos, uno de ellos se encuentra internado en observación en el Hospital San Antonio de La Carlota fuera de peligro, mientras que el otro adolescente fue derivado al Hospital San Antonio de la ciudad de Río Cuarto donde está en terapia intensiva, con múltiples fracturas y pronóstico reservado.

Como parte de la investigación, la Fiscalía continuará realizando diversas diligencias a fines de establecer la mecánica exacta del siniestro investigado, entre las que se destacan la pericia mecánica, relevamiento completo de cámaras de la zona y recepción de declaración testimonial de los potenciales testigos de lo ocurrido, entre otras medidas.