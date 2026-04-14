Persecución y choque en Villa Urquiza: uno de los ladrones tiene antecedentes y 48 contravenciones por "trapito"

Luego de una intensa persecución, que tuvo su inicio en el barrio de Palermo, dos delincuentes fueron detenidos, uno de ellos con antecedentes y 48 veces detenido por "trapito", tras chocar el automóvil en el que circulaban contra otro vehículo en Villa Urquiza. En tanto, un tercer malhechor escapó y es intensamente buscado por la policía.

Fuentes policiales informaron a NA que todo se inició con un robo ocurrido en el cruce de Ángel Carranza y Nicaragua, cuando un hombre de 63 años fue abordado por los delincuentes que se llevaron su auto, un Suzuki Fun negro, según relató el damnificado a los oficiales de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad que acudieron tras el llamado al 911.

De inmediato, se irradió la alerta y un lector de patentes detectó horas después el paso del vehículo por la Avenida Cantilo rumbo a la Avenida General Paz, por lo cual personal de la División Anillo Digital hizo un seguimiento hasta visualizar el vehículo en la avenida General Paz altura Balbín.

Allí, se generó la persecución en dirección al Riachuelo, que terminó en Avenida de los Constituyentes e Iberá, en Villa Urquiza, donde el auto con los delincuentes chocó contra dos vehículos estacionados y los policías detuvieron a dos delincuentes e incautaron del vehículo una réplica de pistola y un cuchillo. En tanto, un tercero escapó y es buscado por los agentes del orden.

Un frondoso prontuario



Los voceros señalaron que uno de los apresados es un hombre de 53 años, quien cuenta con antecedentes de 48 contravenciones como trapito en las comunas 13 y 14 además de ingresos por robo, lesiones, por infracción a la Ley de Drogas y una condena cumplida por un hecho de 2016.

En tanto, el impactante choque provocó que permanezca cortada una cuadra de la calle Iberá durante algunas horas, aunque no afectó al tránsito en la avenida Constituyentes.

Los detenidos robaron un automóvil en Palermo y chocaron en Villa Urquiza (NA).

Finalmente, las fuentes policiales indicaron que los detenidos y las armas quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 53, a cargo de la Dra. Érica María Uhrlandt, Secretaría 66 del Dr. Julio Augusto Pedroso.

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