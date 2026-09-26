Detuvieron a dos hombres por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil: tenían 41 discos rígidos

Dos hombres de 38 y 44 años fueron detenidos en el marco de dos investigaciones por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, tras alertas de la asociación Missing Children.

Los operativos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad junto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel.

Las dos causas se iniciaron a partir de informes enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización que recibe denuncias vinculadas con la explotación sexual de menores y las deriva a las autoridades correspondientes.

En el primero de los casos, un reporte emitido en mayo alertó sobre la presunta distribución de material en el que aparecían menores sometidos a abuso sexual.

A partir de las tareas realizadas, los investigadores identificaron un domicilio relacionado con la pesquisa y obtuvieron una orden de allanamiento.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 38 años. Se le secuestraron cinco teléfonos celulares, cinco pendrives, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria que, según fuentes oficiales, tenían material de abuso sexual contra menores.

Algunos de los dispositivos secuestrados durante los allanamientos.

Segundo allanamiento y otra detención





El segundo caso también se originó a partir de otro reporte del NCMEC emitido durante este año. En esta oportunidad, la investigación apuntó a determinar si un hombre de 44 años estaba involucrado en la tenencia y distribución del material.

Con la información reunida, la fiscalía autorizó un nuevo allanamiento. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron distintos dispositivos con mucho material y detuvieron al sospechoso.

La Policía de la Ciudad secuestró 45 discos rígidos, nueve celulares, 20 pendrives, una tablet, una notebook, siete tarjetas de memoria y 246 soportes ópticos.

En el lugar fueron secuestrados 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos.

Los dos procedimientos forman parte de investigaciones iniciadas a partir de los reportes internacionales y quedaron bajo la intervención de la Justicia de Lomas de Zamora.

Los dispositivos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar qué información contienen y aportar nuevos elementos a la investigación.

Video: así fueron los allanamientos y las detenciones





¿Qué es Missing Childen y cuál es su misión?

Missing Children Argentina es una organización sin fines de lucro que trabaja en la búsqueda de niños, niñas y adolescentes perdidos o desaparecidos. La entidad forma parte de la Global Missing Children's Network, una red internacional dedicada a esta problemática.

Una de sus principales tareas es difundir las fotografías y los datos de menores buscados para ampliar las posibilidades de encontrarlos. Para eso, trabaja junto a las familias, los medios de comunicación, la Justicia y las fuerzas de seguridad.

Además, la organización recibe información sobre posibles paraderos y brinda orientación a los familiares. De esta manera, busca facilitar la comunicación entre quienes tienen datos sobre un menor y los organismos encargados de llevar adelante cada investigación.

En este caso, los reportes que dieron origen a las investigaciones permitieron alertar a las autoridades sobre la posible circulación de material de abuso sexual infantil.