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Martes, 29 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
NARCOTRÁFICO

Detuvieron a dos hombres y dos mujeres que integraban una banda de dealers: están acusados de un intento de asesinato

El procedimiento se realizó en el norte del territorio bonaerense. Los detenidos tienen entre 18 y 40 años.

Fernando Vázquez
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Cuatro integrantes de una banda de dealers, que están sindicados de vender cocaína y de un intento de asesinato, fueron detenidos por los pesquisas policiales en un procedimiento antidrogas que se realizó en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que los apresados son dos individuos, de 40 y de 18 años, y dos mujeres, de 36 y de 18.

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Según agregaron los informantes, los allanamientos, efectuados días pasados en el Barrio Jorge Newbery, estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de Pergamino.

Lo incautado en las requisas

Trascendió que, gracias a las requisas, los uniformados consiguieron incautar dosis de cocaína, una pistola de nueve milímetros con la numeración limada, un rifle de aire comprimido, municiones de distintos calibres, recortes de bolsas de nylon, una balanza de precisión, un handy, dos morrales, la suma de 205.105 pesos y ocho aparatos de telefonía celular.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Infracción a la ley de drogas (N° 23.737)", el doctor Juan Tomás Godoy, fiscal de la Unidad Funcional N° 9 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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