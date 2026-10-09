Detuvieron a dos ladrones que se dedicaban a robar en viviendas

Dos ladrones encapuchados, que se dedicaban a robar en viviendas, fueron detenidos por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados tienen 33 y 36 años.

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Según agregaron los informantes, los individuos resultaron capturados días pasados por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales locales.

Allanamientos

Trascendió que los policías realizaron dos allanamientos, oportunidad en la que aprehendieron a los sujetos, a quienes les incautaron una pistola semiautomática Bersa Mini Thunder con la numeración limada, una pistola semiautomática Taurus G3, 36 municiones de calibre nueve milímetros, un pasamontañas, un morral, pares de zapatillas y varias prendas de vestir.

El hecho se produjo el 5 de octubre cuando los sospechosos ingresaron con fines de robo a una finca situada en calle Florida al 1500, casi en el cruce con Uruguay, en las cercanías de la plaza Ingeniero Pablo Marín, oportunidad en la que redujeron a una mujer, de 46 años, y a su hijo.

Con rapidez, los asaltantes se apoderaron de 218.000 pesos y de la pistolas Taurus G3 que se recuperó en los operativos.

Las víctimas resultaron ilesas

Ambas víctimas salieron ilesas y los uniformados del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al escenario del ilícito al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911.

Estos hampones fueron rastreados gracias a tareas de inteligencia y al análisis de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de ese vecindario.

Intervino en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado", el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

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