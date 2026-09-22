Detuvieron a dos personas por el asesinato a balazos de una beba de 11 meses

Un hombre y una mujer fueron detenidos el lunes por los pesquisas policiales al estar sindicados de haber participado en el asesinato de una beba de 11 meses, baleada en agosto por uno de sus tíos, presuntamente de manera accidental. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que los apresados son un individuo, de 57 años, y una joven, de 20, quienes aparecen sospechados de estar implicados en la muerte de la menor, identificada, en forma oficial, como Ainoha Cataleya Alderete Torales, y de las heridas sufridas por su madre, de nombre Mecaela Victoria Torales, de 18 años.

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Según agregaron los informantes, los involucrados resultaron capturados por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por la doctora María Fernanda Wilhelm, fiscal de la Unidad Funcional N° 8 -temática de Violencia Familiar y Género- perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

De acuerdo a los trascendidos, el sujeto y la muchacha, presuntamente, habrían escondido el arma utilizada en el hecho, que no había sido hallada en aquel momento.

Gracias a las requisas, los uniformados consiguieron incautar diversas prendas de vestir y dos aparatos de telefonía celular.

Así fue el crimen de la niña





Tal lo difundido, el hecho se produjo el 30 de agosto y, por el delito, los integrantes de la comisaría quinta de dicho distrito habían apresado, en aquel momento, a un hombre, de 22 años y hermano del padre de dicha víctima fatal, quien habría efectuado los disparos mientras manipulaba imprudentemente un arma de fuego, en una finca situada en la calle San Judas.

A raíz de lo acontecido, la nena perdió la vida en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita, tras haber sido asistida por los médicos en la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) del vecindario.

Las heridas mortales





Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y determinaron que presentaba heridas de bala en el lateral izquierdo del estómago y en una de las piernas. Mientras tanto, la progenitora de la chica recibió un proyectil que le atravesó la espalda.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Homicidio agravado y tentativa de homicidio".

Por F.V.

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