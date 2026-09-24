Detuvieron a empleada doméstica que participó del desvalijamiento de la vivienda de su patrón muerto

Tras una vasta investigación llevada adelante por la policía bonaerense, es que una mujer de 41 años fue detenida por el robo de diversos objetos de una casa de la ciudad de Mar del Plata, cuyo propietario había muerto recientemente.

En tanto, la investigación se inició luego de que el hermano del hombre fallecido descubriera que la casa estaba casi vacía y había desaparecido el Peugeot 308 convertible que estaba guardado en el lugar.

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Por tal motivo, el familiar se presentó ante la Fiscalía N.º 1 para denunciar lo ocurrido y tras esto, la Justicia comenzó a reconstruir quiénes habían tenido acceso a la propiedad y en qué circunstancias habían desaparecido los bienes.

Entre las medidas se analizaron las imágenes obtenidas de cámaras privadas y municipales y recopilación de testimonios de vecinos. Esto permitió poner bajo sospecha a la mujer que realizaba tareas de limpieza en la casa. La denuncia fue recibida por la fiscal María Florencia Salas, según informó el diario La Capital.

Allanamiento en una vivienda

Con las pruebas reunidas, la fiscal pidió el allanamiento del domicilio de la sospechosa. La medida fue autorizada por la jueza de Garantías Rosa Frende y se realizó en una casa ubicada en la zona de Marconi casi Quintana. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 3.ª y dentro de la propiedad, encontraron elementos que fueron secuestrados para incorporarlos a la investigación.

Entre ellos había dos televisores, un parlante, un sommier y una consola PlayStation 5 junto con dos controles, además de un compresor y varias herramientas de mano.

Varios elementos se secuestraron en el operativo (La Capital).

El listado incluyó un atornillador, una pulidora eléctrica, una agujereadora y ventiladores, y se incautó una pistola de airsoft.

Uno de los hallazgos relevantes para la investigación fue la documentación de una vivienda y al Peugeot 308 convertible que desapareció del domicilio del hombre fallecido. El auto fue recuperado durante el procedimiento. Después del mismo, la fiscal notificó a la mujer de la formación de una causa por el delito de hurto calamitoso.

Investigación sobre lo secuestrado

Finalmente, la investigación busca reconstruir cómo se produjo la salida de los bienes de la casa. En particular, la Justicia deberá establecer cuándo ocurrió cada una de las sustracciones, cómo fueron trasladados los objetos y cuál fue el destino del vehículo denunciado como faltante.

También resta determinar si todos los elementos recuperados durante el allanamiento pertenecían a la vivienda del hombre fallecido o si existen otros bienes que todavía no fueron encontrados.

Por el momento, la causa está concentrada en la mujer identificada durante la investigación, aunque también se busca establecer si otras personas pudieron haber participado de los hechos.

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