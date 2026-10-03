Detuvieron a hombre denunciado por abusar sexualmente de su hijastra de ocho años

Un hombre fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber abusado sexualmente de su hijastra. El suceso se registró en el noroeste del conurbano bonaerense y la víctima de las agresiones tenía ocho años cuando se perpetraron los ultrajes.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 36 años, resultó apresado días pasados como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en pasaje 29, entre calle 4 y Quintana.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- de los tribunales locales.

Trascendió que la situación había sido denunciada el 26 de octubre de 2019 por la tía de la víctima, de 25 años.



La narración de la tía

En tal sentido, la mujer sostuvo que, una de las hermanas del sujeto, le había señalado, el 18 de octubre de 2019, que la menor le expresó que su padrastro la atacaba sexualmente.

Gracias a las pericias efectuadas en la Cámara de Gesell, las autoridades certificaron la veracidad de lo aseverado en ese expediente.

Lo que asegura el sumario

Mientras tanto, se asegura en este sumario que la criatura sometida, al momento de ocurrir el ilícito, tenía un hermano de cinco años y que, de la relación entre el sujeto y la progenitora de la pequeña, nació en esas mismas épocas una beba de dos meses.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el Juzgado de Garantías N° 1 de la jurisdicción.

Por F.V.

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