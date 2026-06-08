Detuvieron a la dueña del auto en el que habrían trasladado el cuerpo de Agostina Vega

Soledad Andreani, la dueña del auto Ford Ka negro que se habría utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada la ciudad de Córdoba, fue detenida este lunes acusada de "encubrimiento agravado".

La mujer es ex pareja de Claudio Barrelier, el primer detenido y principal sospechoso por el femicidio. También está en prisión Osvaldo Fassetta, acusado por encubrimiento.

Días atrás, Carlos Nayi, el abogado que representa a la familia de Agostina, se presentó en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Andreani. Sostuvo que la mujer ayudó a Barrelier en la logística para que el hombre pudiera trasladar el cuerpo hasta el descampado donde encontraron asesinada a la adolescente.

"La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la Justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado", advirtió el letrado.

Encontraron dos ADN debajo de las uñas de Agostina

Por otra parte, Nayi confirmó este lunes que se encontraron rastros de "dos ADN debajo de las uñas" de la adolescente de 14 años hallada asesinada.

También precisó que se ordenó la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica a Barrelier, para determinar "si comprende sus actos".

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