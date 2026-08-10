Detuvieron a un "narco-trapito" y a una mujer con más de un kilo de cocaína con el sello del delfín

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre, de 25 años, y a una mujer de nacionalidad boliviana de 23 que circulaban en un auto por Parque Chacabuco con más de un kilo de cocaína.

El procedimiento se realizó durante un control preventivo cerca del Barrio Illia y permitió secuestrar un ladrillo compacto de droga que tenía una particular marca con la imagen de un delfín.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Antidrogas Zona Sur, quienes realizaban tareas de prevención en la zona. En Cachimayo al 1900, los agentes detuvieron la marcha de un Fiat Siena gris en el que viajaban los dos sospechosos.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Policía de la Ciudad en Parque Chacabuco.

Durante la requisa del vehículo, los policías encontraron en los asientos traseros un paquete compacto envuelto en papel amarillo. Al inspeccionarlo, determinaron que se trataba de cocaína y que el ladrillo pesaba 1.062 gramos, es decir, poco más de un kilo de droga.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la marca que tenía el paquete. En la parte superior se podía observar, en bajo relieve, la imagen de un delfín, un sello que suele aparecer en distintos procedimientos vinculados con organizaciones dedicadas al narcotráfico en Sudamérica.

Según fuentes policiales, esa identificación está relacionada con Reynaldo Delfín Castedo, un conocido narcotraficante que se encuentra detenido y que durante años tuvo influencia sobre sectores de la frontera entre Argentina y Bolivia. Por ese poder territorial, Castedo fue conocido como el "Patrón del Norte".

Tras el hallazgo, intervino la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de Catalina Neme, que ordenó la detención de los dos ocupantes del vehículo. Además de la cocaína, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares y el Fiat Siena utilizado para trasladarse.

El hombre detenido contaba con antecedentes contravencionales registrados durante 2024. Según informaron fuentes policiales, había sido sancionado por desempeñarse como "trapito", por estacionamiento ilegal en la vía pública durante eventos masivos y por intentar ingresar a estadios deportivos sin contar con entrada.

Por último, la Justicia ahora deberá determinar el vínculo de ambos detenidos con la droga incautada y avanzar sobre el origen y destino del cargamento.