Detuvieron a siete ladrones que robaban durante la protesta en Plaza de Mayo

Al menos siete delincuentes que integran una banda que comete robos en eventos masivos fueron detenidos en las inmediaciones del microcentro porteño tras una movilización. Dos de los aprehendidos contaban con antecedentes.

Los integrantes de esta banda fueron captados por las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires cometiendo arrebatos en las cercanías de la dársena del Metrobús de 9 de Julio a la altura de Alsina y dándose a la fuga a bordo de un auto Peugeot por la calle Lima.

Dos de los siete detenidos contaban con antecedentes penales.

El procedimiento se llevó a cabo en medio de la movilización autodenominada "Marcha de la bronca", que fue convocada por dirigentes del Frente de Izquierda en contra del gobierno de Javier Milei.

Desde el Centro de Monitoreo Urbano identificaron a los asaltantes y dieron aviso a las autoridades policiales, que efectuaron un operativo cerrojo para detener a cinco de los ladrones que se movilizaban en el vehículo, mientras que los dos restantes fueron aprehendidos sobre la calle Bernardo de Irigoyen al 100.

Todos los detenidos tienen entre 26 y 20 años y residen en la provincia de Buenos Aires, según informaron desde la Policía de la Ciudad: entre ellos destaca un hombre de 23 años que cuenta con antecedentes por encubrimiento y robo y un joven de 20 años que tenía pedido de captura activo por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Los efectivos policiales realizaron las requisas correspondientes y secuestraron una cadena de oro, seis teléfonos celulares, una llave de vehículo y el Peugeot gris en el que se movilizaba parte de la banda.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, encabezado por Mariano Amaduri, intervino en la causa tras el operativo contra los integrantes de la banda y dispuso que continúen detenidos.