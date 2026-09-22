Detuvieron a tres jóvenes con 4 kilos de marihuana ocultos en una encomienda en Santiago del Estero

Tres jóvenes de Santiago del Estero fueron detenidos en el marco de una investigación federal por el envío de una encomienda con 4 kilos de marihuana, que habían sido camuflados entre perfumes árabes, prendas de vestir y calzado.

La investigación comenzó en Concordia, Entre Ríos, cuando la Justicia Federal detectó el paquete y estableció que el destinatario era un joven domiciliado en Fernández, departamento Robles. Ante esta situación, una jueza federal ordenó que la encomienda continuara su recorrido bajo la modalidad de seguimiento controlado.

El procedimiento quedó a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, quienes esperaron el arribo del paquete a Santiago del Estero. El operativo se concretó el viernes por la tarde en la terminal, cuando uno de los sospechosos se presentó para retirar la encomienda.

En ese momento, los gendarmes lo interceptaron y le comunicaron la situación. Junto a él se encontraban otros dos jóvenes, uno de la ciudad Capital y dos de Fernández, quienes también fueron demorados. Los investigadores determinaron que habían llegado al lugar en un remís y tenían previsto retirar otros envíos.

Luego se realizaron allanamientos en dos domicilios de Fernández, donde los efectivos secuestraron equipos de computación y otros dispositivos que podrían aportar información a la causa.

Los tres jóvenes quedaron alojados en una dependencia de Gendarmería y posteriormente fueron puestos a disposición de la Justicia Federal. Según trascendió, ya fueron indagados y dos cuentan con defensa pública, mientras que el restante tiene abogados particulares.

La causa continúa bajo investigación y los acusados permanecen incomunicados, mientras la Justicia analiza el material secuestrado y busca determinar el rol que habría tenido cada uno en el envío de la droga.