Detuvieron a tres ladrones buscados por haber baleado a un comisario retirado frente al colegio de su hija

Tres ladrones fueron detenidos por los pesquisas al estar sindicados de haber baleado a un comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien intentó evitar el asalto a una maestra a escasos metros de un colegio ubicado en el oeste del conurbano bonaerense, el 10 de septiembre.

Voceros judiciales que los individuos, de 21, 20 y 19 años, eran buscados a raíz de las heridas que padeció Hernán Mariano Catarraso.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, los sujetos resultaron apresados como saldo de allanamientos efectuados en el Barrio Carlos Gardel, situado en el cruce de avenida Perdriel y Paraiso, y en la Villa Los Paraguayos, ubicada en la esquina de Olavarría y Gabriel Linares.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por el doctor Pablo Martín Masferrer, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

En las requisas, los uniformados consiguieron incautar cuatro armas de fuego y distintas prendas de vestir utilizadas por uno de los hampones.

Lo que señala el expediente





Consta en el expediente que el hecho se produjo a las 7.20 del 10 de septiembre cuando el oficial retirado, de 51 años, llevaba a su hija al establecimiento educativo, oportunidad en la que estacionó su camioneta en Leones al 900, en la intersección con El Rodeo, oportunidad en la que procuró impedir que robaran a la docente.

La víctima se enfrentó con los delincuentes





Por tal motivo, el oficial resolvió enfrentarse a tiros con los marginales, pero recibió heridas de bala (la más grave en el estómago).



Con rapidez, los asaltantes huyeron presuntamente en dos rodados; mientras que Catarraso tuvo que ser conducido, de urgencia, al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas.

Al respecto, los investigadores policiales certificaron que los individuos perpetraron un audaz raid delictivo que incluyó un total de seis atracos (entre ellos el episodio sufrido por el jefe policial retirado).

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy