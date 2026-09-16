Detuvieron a tres sospechosos por el asesinato de un joven durante un ataque motochorro

La investigación por el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, atacado por motochorros en José C. Paz, derivó en la detención de tres sospechosos y en el secuestro de la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el ataque.

Las detenciones se produjeron a raíz de ocho allanamientos que se realizaron este miércoles, después de que la pesquisa reconstruyera el recorrido de los delincuentes mediante cámaras de seguridad, testimonios y tareas de campo.

Entre los elementos secuestrados hay prendas de vestir y cascos similares a los que utilizaron los atacantes, además de una caja térmica con logos de una conocida app de reparto, un teléfono celular y dos chapas patentes de motocicleta que tenían pedido de secuestro activo por robos cometidos el 5 de abril de 2023 y el 3 de febrero de 2025.

Parte de los elementos secuestrados durante los allanamientos.

En los procedimientos también se incautó una Honda Wave 110 cc negra, con guardabarros delantero blanco y sin dominio colocado, señalada por los investigadores como la moto utilizada en el ataque. Además, se secuestró un casco gris con vivos rosa y violeta, dos cascos negros y ropa.

Los detenidos fueron identificados como D. S. Leiva Bernal, de 19 años y nacionalidad uruguaya, y R. E. Vargas, de 20, quienes fueron encontrados en la vía pública, en inmediaciones de las calles Alberti y Curupayti, respectivamente, y quedaron imputados por homicidio agravado.

El tercer aprehendido es un adolescente de 16 años, acusado de haber facilitado la moto que se utilizó en el ataque. Los acusados quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, que avaló los procedimientos y ordenó continuar con las diligencias correspondientes.

David tenía 23 años y volvía del gimnasio cuando lo atacaron.

Así fue el crimen de David Ojeda Vázquez

El asesinato ocurrió el 7 de septiembre sobre la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, cuando la víctima fue interceptada por motochorros que intentaron robarle su Honda XR 150 y, ante la resistencia, le dispararon por la espalda.

David llegó a conducir unos metros más, hasta que aminoró la velocidad y se desplomó sobre la vereda, tras lo cual los malvivientes se llevaron su moto y escaparon. Un video del hecho mostró que el chico llegó a rogar por su vida.

Ojeda Vázquez fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Mercante, pero murió poco después a causa de la herida que le provocó el disparo de arma de fuego.

Una de las primeras evidencias incorporadas a la causa fue una vaina calibre 22 hallada por la Policía Científica en la escena. A partir de allí, el análisis de las cámaras y de dispositivos privados permitió reconstruir parte del trayecto utilizado durante la fuga: Polonia, Matheu, Labardén, Félix Iglesias, Piñero, Butler y Lacrosse.

Con esa información, los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín - SubDDI José C. Paz individualizaron a los sospechosos y localizaron domicilios vinculados con la causa.

La pesquisa contó con la intervención de la UFI N°18 de San Martín y, por incompetencia, de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, a cargo de Paola Campos, además del Juzgado de Garantías interviniente.