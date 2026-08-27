Detuvieron a un verdulero que le disparó a cuatro nenes que jugaban a la pelota en la vereda

Un comerciante fue detenido acusado de disparar contra un grupo de niños, de 3 a 15 años, que estaban jugando a la pelota en la vía pública. El aberrante hecho ocurrió en San Miguel de Tucumán.

Según trascendió, el hombre habría salido a la calle con un arma de fuego y comenzó a disparar sin mediar palabra y sin que se haya producido una discusión con los implicados. Este episodio ocurrió el domingo por la noche y se dio a conocer en las últimas horas.

El agresor disparó contra cuatro menores de edad que jugaban a la pelota.

Tras el ataque, el verdulero fue imputado por abuso de armas, en concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil condicional sin la correspondiente autorización legal. Por su parte, las víctimas (una nena de 3, un varón de 9, uno de 11 y otro de 15) resultaron ilesas.

El pedido de prisión preventiva contra el comerciante

El Ministerio Público Fiscal exigió que el imputado cumpla un mes de prisión preventiva por la gravedad del episodio, luego de que los investigadores del caso determinen que hubo al menos cuatro detonaciones de arma de fuego.

Entre los argumentos que expusieron para que se tome esta medida, detallaron que la actitud del comerciante "fue grave, sumamente violenta, desplegada en la vía pública e injustificada"; y que este accionar "generó un gran temor y peligro en todo el barrio".

Sin embargo, el juez a cargo estableció la prisión preventiva para el acusado por un plazo de seis días mientras avanza la investigación correspondiente, dando lugar de forma parcial al pedido del MPF.

En los próximos días, los investigadores buscarán determinar en qué circunstancias ocurrió el ataque contra los menores y reconstruir cómo fueron los momentos previos a los disparos del domingo por la noche.



